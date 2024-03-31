إنقاذ أسرة من غرق سيول "لجب" وغرق سيارة أخرى في الباحة

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وثق مقطع فيديو لحظة انجراف مركبة في السيول الغزيرة التي تتعرض لها منطقة الباحة، اليوم الأحد، حيث أظهر الفيديو الرائج، السيول وهي تجرف المركبة.

يقول مصور الفيديو وسط ذهوله قائلاً: "راحت السيارة، الله يعوض صاحبها". كما وثق رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسببت السيول في سقوط أعمدة الكهرباء، وسقوطها في المياه، في حين تسببت الحالة المطرية على الباحة بإغلاق عقبة الباحة وعقبة حزنة وعقبة قلوة وعقبة الأبناء.

إنقاذ أسرة من الغرق في لجب

وعلى صعيد متصل، سجل شابان موقف بطولي حين أنقذا أسرة من الغرق في وادي لجب، حيث لم يتردد مجموعة من أهالي محافظة الريث بمنطقة جازان من العمل بكل جهد في سبيل إنقاذ أسرة من الغرق في سيول وادي لجب بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة اليوم.



حيث بادرا الشابان حسن جابر السلمي وعبدالله يحيى السلمي بالدخول في السيول، وإنقاذ الأسرة من الغرق ومساعدتهم على الارتقاء لموقع آمن حتى وصول المواطنين، وفرق الدفاع المدني حيث نجحت عملية الإنقاذ دون خسائر في الأرواح، واستخراج المركبة.

في الوقت ذاته، يواصل الدفاعُ المدني متابعة الحالة المطرية التي تشهدها معظم مناطق المملكة ميدانيًّا، ودعا الدفاع المدني إلى الابتعاد عن الأودية وتجمع مياه الأمطار، وتوخّي الحذر واتباع الإرشادات، في الوقت الذي توقّع المركزُ الوطني للأرصاد، اليوم، استمرارَ الحالة الممطرة حتى يوم السبت المقبل.