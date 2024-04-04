إطلاق النسخة الثانية لـ"ليالي الفيلم السعودي" في 5 دول

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أعلنت هيئة الأفلام عن إطلاق فعالية "ليالي الفيلم السعودي" بنسختها الثانية في 5 دول حول العالم، إذ ستشمل هذه الفعالية عروضًا لمجموعة متنوعة من الأفلام السعودية الطويلة والقصيرة، فضلاً عن نقاشات مع صناع السينما لأفلام مختارة، بحضور جمهور متنوع من المهتمين والأكاديميين والنقاد والفنانين.

وتبدأ الجولة العالمية للفعالية من المغرب في أبريل الجاري، وتنتقل بعدها إلى أستراليا، ثم الصين والهند، لتختم رحلتها في المكسيك خلال شهر يناير 2025م، وتشمل الفعالية أكثر من 20 عرضًا سعوديًا متنوعًا من الأفلام الطويلة والقصيرة، التي شاركت في مهرجانات سينمائية محلية وعالمية، ونالت إعجابًا من الجمهور السينمائي.

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وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام المهندس عبدالله بن ناصر القحطاني: "تعكس ليالي الفيلم السعودي التزامنا بتعزيز الثقافة السينمائية في المملكة، وتبرز الإمكانيات الواعدة للأفلام السعودية في جذب الجمهور الدولي".

وأضاف: "نسعى في هذا العام لتوسيع دائرة تأثير الفعالية من خلال تقديمها في دول أخرى حول العالم، بهدف دعم المواهب المحلية وزيادة الوعي بالإنتاج السينمائي السعودي على الصعيد الدولي".

يذكر أنّ "ليالي الفيلم السعودي" تأتي بنسختها الثانية هذا العام بعد نجاح نسختها الأولى العام الماضي، حيث أُقيمت في 4 مدن فرنسية وشملت 5 عروض سعودية، بهدف تسليط الضوء على الإنتاج السينمائي في المملكة ودعم صناع الأفلام السعوديين، وتمكينهم من الوصول إلى جمهور دولي متنوع، وإقامة علاقات متينة في ساحة السينما العالمية لتبادل الخبرات والمعرفة.