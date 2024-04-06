سناء يونس لـ"العربية.نت": قلم رصاص قصة واقعية

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استطاعت الفنانة السعودية سناء بكر يونس شد انتباه جمهورها بمشاركتها في موسم رمضان لهذا العام، فكانت أبرزمشاركاتها الرمضانية العمل الإبداعي الذي قدمته في مسلسل "قلم رصاص"، فضلاً عن المشاركات الفنية كضيفة شرف في بعض الأعمال الرمضانية.



قلم رصاص

في حديثها "للعربية.نت" قالت :إن مشاركتي في مسلسل "قلم رصاص" تعد فرصة جميلة بالنسبة لي فالمؤلفة مريم القلاف تواصلت معي، وأخبرتني عن واقعية القصة، وبعدئذ رُشحت لدور نورة" دور الأم التي قامت بتربية الإبنة حصة التي فُقدت أيام الغزو العراقي للكويت" لافتة إلى أنها أحببت القصة، مشيرة إلى أنه في خضم بدء تفاصيل إنتاج العمل طُلب منها ترشيح فنانة سعودية لمشاركتها الدور، فأختارت ترشيح الفنانة ميلا الزهراني.



وأشارت ضمن سياق حديثها إلى أن "الدور" الخاص بها والفنانة ميلا أيضاً كانا مناسبين لهما كممثلتين سعوديتين، واستطعنَ عبره تقديم عمل - مشرف – على حد وصف الفنانة سناء، إذ وصفت أيضاً جودة النص بـ المميز، فضلاً عن المسائل الفنية الأخرى على غرار الإخراج وفريق العمل.

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وعن مشاركتها الأخرى خلال رمضان أوضحت أنها شاركت كضيفة شرف في مسلسل طارق ونوف ، ومسلسل الدوبلاج الإماراتي الفريج كضيفة شرف أيضاً لتقدم في الوقت نفسه حلقتين من برنامج نخوة، ووصفت مشاركاتها بأنها "خفيفة"، و"مميزة" لافتة إلى أنها حققت لها فرصة المشاركة والحضور في الموسم الرمضاني.



المشاركات الرمضانية

وتابعت: عن الأعمال والمسلسلات الرمضانية، قالت: الجميع أجتهد في تقديم أعمال مميزة وهناك الكثير من الرموز الذين لم يشاركوا هذا العام مثل الفنان ناصر القصبي، والفنان عبد الله السدحان، إذ أعطو الفرصة للشباب فيما لاحظنا وجود مشاركات مميزة لأولئك الشباب، والشابات السعوديين الذين قدموا أعمال كوميدية، ودرامية وأظهرت وجوه جديدة، وكان هناك حضور مميز من خلال مسلسلات بدوية وكوميدية ودرامية ،والقصص المختلفة جميعا أعمال مميزة تشعرنا بالفخر لهذة الأعمال.

وقالت الفنانة سناء بكر يونس: إن تلاقي الأجيال القديمة والمخضرمة مع الأجيال الشابة في الأعمال الفنية يحقق فائدة للطرفين، فنحن أيضاً نستفيد من تجارب الطاقات الشابة وشغفهم، إذ نأخذ منهم الروح الشبابية، ونؤدي معهم الأعمال ونقف سويا لتقديم أعمال تناسب الأسرة والمجتمع بمختلف الشرائح.



وأضافت أن مشاركات الممثلات السعوديات في الموسم الرمضاني كانت مميزة، إذ رأينا تميز الممثلات في مسلسل الشرار وكذلك في المسلسلات الكوميدية، مشيرة إلى أنهن بحاجة للتركيز في مخارج الحروف، وتقمص الدور فضلاً عن قراءة العمل كامل، والبحث عن سمات تسلسل الشخصية، وشددت الفنانة السعودية سناء بكر يونس على أن حضور الممثلات للدورات التدريبية سيكون له الأثر في صقل مواهبهن.



مشوار فني

وأضافت الفنانة سناء إنه خلال مشوارها الفني قدمت الكثير من الأعمال، بيد أنها تحب الأعمال الكوميدية، والأعمال المسرحية، وتقول إنها ما تزال تنتظر الفرصة لتقديم أدوار مميزة تحقق طموحها بعد دراستها في المعهد العالي لدرجة بكالوريوس التمثيل والإخراج، مشيرة إلى أنه سيكون لديها أعمال جديدة كوميدية مع الفنان طارق العلي، فضلاً عن مسلسل جديد يمتد لـ 100 حلقة، بجانب :فيلم قصير يمتد لـ ٢٠ دقيقة بعد رمضان في الأحساء بعنوان " محاكمة ميت " ويضم قصة مميزة. مميزة، وتم عمل بروفات للفيلم والذي نسعى بأن يخرج بأفضل صورة لكون النص حصل على ٤ جوائز