اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
بدر بن عبدالمحسن
السعودية

بعد وعكة صحية.. الأمير بدر بن عبدالمحسن يطمئن جمهوره: أنا بخير

محبو البدر استبشروا فرحاً بتغريدته

العربية.نت - الرياض
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أطل الشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن عبر حسابه في منصة"إكس" ليطمأن قلوب محبيه بأنه يتمتع بصحة جيدة، مثمناً دعوات جمهوره، خاصة عقب تداول أنباء تدهور صحته خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، حينها شارك عدد كبير من نجوم الفن عبر حساباتهم على إكس الدعاء للأمير البدر متمنيين له الشفاء العاجل.


بيد أن تغريدته الاخيرة استبشر بها محبو البدر فرحاً بسلامته، ويعد الأمير الشاعر مبدعاً سعودياً أثرى بعبقريته الشعرية الساحة الأدبية بقصائد إبداعية، جعلته يتألق ما عزز حضوره في الساحة الغنائية، إذ أرتبط الكثير من الفنانين بأعمال تجمعهم بالبدر على غرار: عطني المحبة – زمان الصمت – صوتك يناديني – أبعتذر – كحل وزمام.

صورة تجمع البدر بـ الملك سلمان بن عبدالعزيز
صورة تجمع البدر بـ الملك سلمان بن عبدالعزيز


أثرى المشهد الثقافي بدواوينه الشعرية مثل "ما ينقش العصفور في تمرة العذق"، الذي صدر عام 1989م، و"رسالة من بدوي" الذي صدر عام 1990م، و"لوحة ربما قصيدة" الذي صدر عام 1996م، و"ومض" الذي صدر عام 2010م.
وكانت هيئة الأدب والنشر والترجمة السعودية قد أعلنت في وقت سابق، عزمها البدء في جمع الأعمال الشعرية والأدبية الكاملة للأمير بدر بن عبد المحسن، وإعادة طبعها بنسخ جديدة.

بدر بن عبدالمحسن أثناء حفل توقيع أعماله الشعرية
بدر بن عبدالمحسن أثناء حفل توقيع أعماله الشعرية

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط