بعد وعكة صحية.. الأمير بدر بن عبدالمحسن يطمئن جمهوره: أنا بخير

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أطل الشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن عبر حسابه في منصة"إكس" ليطمأن قلوب محبيه بأنه يتمتع بصحة جيدة، مثمناً دعوات جمهوره، خاصة عقب تداول أنباء تدهور صحته خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، حينها شارك عدد كبير من نجوم الفن عبر حساباتهم على إكس الدعاء للأمير البدر متمنيين له الشفاء العاجل.

السلام عليكم، أحب أن أطمئنكم أنني بخير وعافية وفضل من رب العالمين..

شكرا لكم جميعاً على دعواتكم ومحبتكم وأسأل الله ألا يريكم مكروهاً ويحفظكم جميعاً والله سميع مجيب. — بدر بن عبدالمحسن (@albadr) April 5, 2024



بيد أن تغريدته الاخيرة استبشر بها محبو البدر فرحاً بسلامته، ويعد الأمير الشاعر مبدعاً سعودياً أثرى بعبقريته الشعرية الساحة الأدبية بقصائد إبداعية، جعلته يتألق ما عزز حضوره في الساحة الغنائية، إذ أرتبط الكثير من الفنانين بأعمال تجمعهم بالبدر على غرار: عطني المحبة – زمان الصمت – صوتك يناديني – أبعتذر – كحل وزمام.



أثرى المشهد الثقافي بدواوينه الشعرية مثل "ما ينقش العصفور في تمرة العذق"، الذي صدر عام 1989م، و"رسالة من بدوي" الذي صدر عام 1990م، و"لوحة ربما قصيدة" الذي صدر عام 1996م، و"ومض" الذي صدر عام 2010م.

وكانت هيئة الأدب والنشر والترجمة السعودية قد أعلنت في وقت سابق، عزمها البدء في جمع الأعمال الشعرية والأدبية الكاملة للأمير بدر بن عبد المحسن، وإعادة طبعها بنسخ جديدة.