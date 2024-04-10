البنتاغون: الخارجية تقر صفقة لبيع أنظمة توزيع المعلومات للسعودية
الصفقة المحتملة لبيع أنظمة توزيع معلومات متعددة الوظائف للسعودية تبلغ قيمتها 101.1 مليون دولار
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قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" الأربعاء إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع أنظمة توزيع معلومات متعددة الوظائف للسعودية بتكلفة تبلغ 101.1 مليون دولار.
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