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(تعبيرية)

البنتاغون: الخارجية تقر صفقة لبيع أنظمة توزيع المعلومات للسعودية

الصفقة المحتملة لبيع أنظمة توزيع معلومات متعددة الوظائف للسعودية تبلغ قيمتها 101.1 مليون دولار

العربية.نت
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قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" الأربعاء إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع أنظمة توزيع معلومات متعددة الوظائف للسعودية بتكلفة تبلغ 101.1 مليون دولار.

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