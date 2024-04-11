وزيرا خارجية السعودية وأميركا يبحثان هاتفياً التطورات بغزة وملف السودان

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بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، خلال اتصال تلقاه من نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، التطورات في قطاع غزة وملف السودان.

"استعراض المستجدات الإقليمية"

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن وزير الخارجية السعودي تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بحثا فيه استعراض المستجدات على الساحة الإقليمية.

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التطورات في غزة

كما جرى خلال الاتصال مناقشة سبل خفض التصعيد في المنطقة، إضافة إلى بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها السودان، والتطورات في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وفق ما أوردت "واس".

"ضرورة وقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني"

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد شدد خلال كلمته بمناسبة عيد الفطر والتي ألقاها وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، على ضرورة وقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني، وتوفير ممرات إنسانية وإغاثية آمنة، وإنهاء معاناته بتمكينه من الحصول على جميع حقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة والعيش بأمان.