اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

وزيرا خارجية السعودية وأميركا يبحثان هاتفياً التطورات بغزة وملف السودان

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، خلال اتصال تلقاه من نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، التطورات في قطاع غزة وملف السودان.

إسرائيل: حماس تدير ظهرها لمقترح هدنة غزة.. والعرض "معقول جداً" العرب والعالم إسرائيل: حماس تدير ظهرها لمقترح هدنة غزة.. والعرض "معقول جداً"

"استعراض المستجدات الإقليمية"

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن وزير الخارجية السعودي تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بحثا فيه استعراض المستجدات على الساحة الإقليمية.

مادة اعلانية

التطورات في غزة

كما جرى خلال الاتصال مناقشة سبل خفض التصعيد في المنطقة، إضافة إلى بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها السودان، والتطورات في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وفق ما أوردت "واس".

"ضرورة وقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني"

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد شدد خلال كلمته بمناسبة عيد الفطر والتي ألقاها وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، على ضرورة وقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني، وتوفير ممرات إنسانية وإغاثية آمنة، وإنهاء معاناته بتمكينه من الحصول على جميع حقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة والعيش بأمان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط