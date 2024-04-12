فيديو.. السديس والمعيقلي يقبلان يد خطاط المصحف الشريف

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في مشهد مؤثر انتشر بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، شكر الشيخان عبدالرحمن السديس وماهر المعيقلي إماما الحرم المكي الشريف، خطاط المصحف الشريف عثمان طه.

فقد عبر الشيخان عن حبهما وامتنانهما للخطاط، حيث أظهرهما مقطع فيديو وهما يتبادلان تقبيل يد الشيخ عثمان، داعيين لها بعد أن كتبت القرآن الكريم على مدى سنوات.

خط المصحف لأكثر من 13 مرة

يذكر أن الشيخ عثمان طه من أشهر خطاطي المصحف الشريف في العالم، حيث خط المصحف لأكثر من 13 مرة في مجمع الملك فهد.

وتميز الرجل بحرصه وتفانيه في خدمة القرآن الكريم.

كما كتب عثمان طه مصحفا لوزارة الأوقاف السورية عام 1970، قبل أن يأتي إلى المملكة، ويكتب المصحف الذي طُبع من النسخة التي خطها بيده، ما يزيد على 200 مليون نسخة، وما زالت توزع على مختلف دول العالم.