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السعودية

خالد عبد الرحمن والجبرتي يشعلان ليل شقراء بـ"النغم"

رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ يوجه بالاستثمار في مسرح"البواردي"

شقراء - نادية الفواز
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ضمن الاحتفالات الغنائية في عيد الفطر، أحيا كل من الفنانين خالد عبدالرحمن ونواف الجبرتي لأول مرة حفلاً غنائياً في محافظة شقراء ، في مسرح المهندس الراحل محمد البواردي ، وذلك برعاية الهيئة العامة للترفيه، تحت شعار "عيدك بين أهلك وناسك".

وتفاجأ الجمهور الحاضر للفعالية بمداخلة هاتفية من معالي المستشار تركي آل الشيخ، إذ وجه شركة بنش مارك بالاستثمار في مسرح الراحل محمد البواردي بشكل دائم لإقامة فعاليات دورية في شقراء.

نواف الجبرتي - فنان شاب
نواف الجبرتي - فنان شاب

وأشاد آل الشيخ بجمهور شقراء وتفاعله، لافتاً إلى أنه مثال لنجاح الفعاليات في السعودية، كما تمنى بأن الراحل محمد البواردي يرى فرحة الجمهور في مسرحه وتفاعلهم مع الوصلات الطربية لخالد عبدالرحمن ونواف الجبرتي، حسب ما جاء في الاتصال.

خالد عبد الرحمن - مخاوي الليل
خالد عبد الرحمن - مخاوي الليل

وتأتي هذه الحفلات الغنائية التي أطلقتها الهيئة في مختلف المدن بالتزامن مع موسم العيد وتضم أبرز نجوم الغناء الخليجي والعربي، مثل عبادي الجوهر والفنانة زينة عماد والفنان عبدالله المستريح، إذ قدموا حفلات لافتة على مسرح جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في ثالث أيام عيد الفطر، كما أحيا الفنان رابح صقر حفلة غنائية في مركز الظهران إكسبوا بالدمام في مدينة الدمام، وتشهد مدينة القصيم رابع أيام العيد حفلة لفرقة ميامي الكويتية في الصالة الرياضية في جامعة القصيم.

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