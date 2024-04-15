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الإعلام

بعد أسبوعين.. التسجيل المهني للإعلاميين "إلزامي"

العربية.نت - الرياض
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حددت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في السعودية 30 من أبريل موعداً إلزاميًا للتسجيل المهني للإعلاميين، معتبرة ممارسة العمل الإعلامي من دون التسجيل يُعد مخالفةً اعتبارًا هذا التاريخ.

ودعت الهيئة العاملين في الحقل الإعلامي للمبادرة بالتسجيل من خلال منصة إعلام عبر الرابط، خاصةً أن التسجيل المهني يمثل حماية لحقوق الإعلامي وإثباتا لمهنته وتمكينا لقدراته.

وأشارت الهيئة إلى أن التسجيل المهني يهدف إلى حفظ حقوق مهنة الإعلام، وتوثيق بيانات ممارسيها، والاستفادة من مزايا عديدة، منها أولوية حضور الفعاليات والورش والندوات المتخصصة، مبيّنة أن التسجيل المهني يشمل أكثر من 50 مهنة بالمجال.

وكانت هيئة تنظيم الإعلام قد أطلقت مطلع ديسمبر 2024، المرحلة الثانية من التسجيل المهني للإعلاميين، ليكون إلزامياً لجميع العاملين في المجال، ودعت في حينه الإعلاميين للمسارعة بالتسجيل قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري.

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