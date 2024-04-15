اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
5d5efb28-1314-442d-804d-ab04c393e2fe
السعودية

بينالي الدرعية يعلن أسماء مرشحي جائزة التصميم المعماري

يستقبل العمل الإبداعي الفائز زوار النسخة الثانية من بينالي الفنون الإسلامية طوال أربعة أشهر في صالة الحجاج الغربية

العربية.نت - جدة
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

أعلنت مؤسسة بينالي الدرعية أسماء لجان التحكيم والفرق المشاركة في جائزة المصلى -مسابقة التصميم المعماري الدولية- التي ستقام ضمن أعمال الدورة الثانية من بينالي الفنون الإسلامية في الفترة 25 يناير - 25 مايو 2025، في صالة الحجاج الغربية بمطار الملك عبدالعزيز في جدة.

وتضم قائمة الفرق المتأهلة للمشاركة في جائزة المصلى لعام 2025: مكتب الهندسة إيه إيه يو أنستاس من فلسطين، وسهل الحياري من الأردن، واستوديو إيست للهندسة المعمارية من لبنان والإمارات العربية المتحدة، والشركة السعودية دباغ للهندسة المعمارية ومقرها الإمارات، وآصف خان من المملكة المتحدة، حيث اُختيرت هذه الفرق للمشاركة في الجائزة بناءً على تاريخ أعمالها، وتعدّد تخصصات فرق عملها، بالإضافة إلى خبراتها ومعارفها المثبتة في مجالات الفنون الإسلامية والمعمارية، وبانتقالها للمرحلة الثانية من المسابقة، ستقوم هذه الفرق بتقديم تصميم مقترح للمصلى.

واشترطت الجائزة أن يكون المصلى مساحة نموذجية للصلاة، فيما يتمثل أحد الجوانب الفريدة للمسابقة في إتاحة المجال أمام مشاركة الفرق المتنافسة في التخطيط لمستقبل المصلى، الذي سيجري تفكيكه ونقله إلى وجهة جديدة بعد اختتام البينالي، من خلال وضع مقترحات لوجهته واستخداماته.

كما اشترطت الجائزة ألا تقل مساحة المصلى عن 50 متراً مربعاً، وأن تُطبّق في بنائه معايير عالية من الاستدامة البيئية، على أن يتسم تصميمه بالجمال والحرفية، ويخاطب الجميع بمختلف ثقافاتهم، ويدعوهم للدخول إلى فضائه الرحب.


وسيستقبل العمل الإبداعي الفائز زوار النسخة الثانية من بينالي الفنون الإسلامية طوال أربعة أشهر في صالة الحجاج الغربية بجدة، التي صممتها شركة سكيدمور وأوينغز وميريل في عام 1981 ونالت جائزة آغا خان للعمارة، حيث يستلهم البينالي أعماله من الأهمية التاريخية والثقافية والمعمارية لصالة الحجاج الغربية، فيما تحتفي جائزة المصلى بأفكار الفرق المعمارية على تنوع خلفياتها الثقافية، من الدول العربية والعالم.

وتسهم المسابقة في تصميم وتنفيذ مصلى بالتقاليد المعمارية الإسلامية، ونأمل أن تُنتج المسابقة معلمًا لا ينسى في بينالي الفنون الإسلامية، يكون مصدراً لإلهام الآخرين للمشاركة في النسخ المستقبلية لهذه الجائزة التي تحتفي بالاستدامة والإبداع والشمول والبراعة في التصميم.

يُذكر أن بينالي الفنون الإسلامية منصة شاملة لاستضافة وتشجيع الحوار وتوسيع المعرفة بالفنون الإسلامية، من خلال ما يوفره من فرص للتعلم والبحث والتأمل في مختلف مجالاته ويقام مرة كل عامين في صالة الحجاج الغربية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، بالنظر لموقعها في استقبال ملايين الحجاج من ضيوف الرحمن وكنقطة التقاء ثقافي طوال العقود الماضية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
طلاب جامعة السوربون ينفذون اعتصاما تضامنيا مع غزة طلاب جامعة السوربون ينفذون اعتصاما تضامنيا مع غزة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط