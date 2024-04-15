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ضبط رجل وامرأة

ضبط رجل وامرأة ظهرا في فيديو منافٍ للآداب

العربية.نت - الرياض
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ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على رجل وامرأة، ظهرا في محتوى مرئي متداول بأفعال خادشة للحياء ذات إيحاءات جنسية وسلوكيات منافية للآداب العامة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه تم القبض على الرجل والمرأة، وإيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما للنيابة العامة.

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