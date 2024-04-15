مهرجان محمية الملك سلمان.. فعاليات تثري تجربة الزائر

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‎انطلقت فعاليات مهرجان محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية الذي يضم 9 مواقع وأجنحة للفعاليات المشوقة والتجارب الفريدة لإثراء الزوار بمختلف أعمارهم، ويستمر المهرجان الذي تنظمه هيئة تطوير المحمية في المركز الحضاري بمحافظة القريات لمدة 5 أيام حتى نهاية يوم 18 أبريل، ويستقبل الزوار يومياً من الساعة 4 إلى 11 مساء.

ويهدف للتعريف بالمواقع السياحية والترفيهية داخل نطاق المحمية، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في أنشطة المحمية،‎ واستقبل المهرجان زواره خلال المواقع والأقسام التي تقدم تجارب متنوعة ورحلة ممتعة حيث تشمل مناطق وأجنحة المهرجان: سوق الحرفيين، والرقصات الشعبية، ومنطقة الحياة الفطرية، وجناح المحمية، ومسرح الفنون الأدائية، ومنطقة الطفل، ومسابقات تفاعلية، ومنطقة التشجير والزراعة، ومنطقة المطاعم والمقاهي.

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‎يذكر أن محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تعد أكبر المحميات البرية، وتضم 3 مناطق رئيسية وهي: الطبيق، والخنفة، وحرة الحرة.