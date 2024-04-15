مهرجان محمية الملك سلمان.. فعاليات تثري تجربة الزائر

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انطلقت فعاليات مهرجان محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية الذي يضم 9 مواقع وأجنحة للفعاليات المشوقة والتجارب الفريدة لإثراء الزوار بمختلف أعمارهم، ويستمر المهرجان الذي تنظمه هيئة تطوير المحمية في المركز الحضاري بمحافظة القريات لمدة 5 أيام حتى نهاية يوم 18 أبريل، ويستقبل الزوار يومياً من الساعة 4 إلى 11 مساء.
ويهدف للتعريف بالمواقع السياحية والترفيهية داخل نطاق المحمية، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في أنشطة المحمية، واستقبل المهرجان زواره خلال المواقع والأقسام التي تقدم تجارب متنوعة ورحلة ممتعة حيث تشمل مناطق وأجنحة المهرجان: سوق الحرفيين، والرقصات الشعبية، ومنطقة الحياة الفطرية، وجناح المحمية، ومسرح الفنون الأدائية، ومنطقة الطفل، ومسابقات تفاعلية، ومنطقة التشجير والزراعة، ومنطقة المطاعم والمقاهي.
يذكر أن محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تعد أكبر المحميات البرية، وتضم 3 مناطق رئيسية وهي: الطبيق، والخنفة، وحرة الحرة.
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