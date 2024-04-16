السعودية توقع اتفاقية مع "الغذاء العالمي" لوقاية أطفال السودان

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وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الغذاء العالمي؛ للوقاية من سوء التغذية الحاد المعتدل للأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات في السودان، على هامش المؤتمر الدولي للسودان ودول الجوار الذي تنظمه فرنسا والاتحاد الأوروبي في العاصمة باريس.

تقي الاتفاقية من التدهور الغذائي لدى الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات، فضلاً عن تقديم المساعدات الغذائية إلى المستفيدين، ويتضمن ذلك شراء وتوزيع 132.40 طناً من المكملات الغذائية، يستفيد منها 29.423 فرداً.

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يأتي ذلك امتداداً للمشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للوقوف مع الشعب السوداني الشقيق ودعم الأمن الغذائي في السودان بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة.

إلى ذلك، يبلغ إجمالي مساعدات المملكة المقدمة عبر جهاتها المانحة لـ "الدول الأشد احتياجاً" المسجلة في منصة "المساعدات السعودية" التي تبرز جهود السعودية دولياً وتحفظ حقوقها في العطاء نحو 129 مليار دولار، بواقع 483.75 مليار ريال، إذ تشمل المساعدات المساهمات النقدية والعينية المقدمة على شكل منح إنسانية، وخيرية، وقروض ميسرة.

وحسب المنصة – منصة المساعدات السعودية – فإن عدد المشاريع الإنمائية والإنسانية التي نفذتها السعودية بلغت نحو 6856 مشروعاً، فيما وصل عدد الدول المستفيدة من تلك المشروعات نحو 169 مشروعاً.

في الوقت ذاته، تظهر بيانات المنصة الدول المستفيدة من المساعدات السعودية، فيما استحوذت نحو 5 دول على نصيب "الأكثر" استفادة من مساعدات السعودية، إذ تصدرت جمهورية مصر بنحو 32 مليار دولار، وبعدئذ جاءت اليمن في المرتبة الثانية بنحو 26 مليار دولار.