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المجلس العالمي للملاكمة WBC

تركي آل الشيخ: هدفنا جذب العالم إلى "موسم الرياض"

العربية.نت - الرياض
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كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، توقيع شراكة رسمية بين موسم الرياض والمجلس العالمي للملاكمة (WBC).

وأكد آل الشيخ خلال هذه المناسبة، أن هذه الشراكة تأتي امتداداً للجهود التي يبذلها موسم الرياض في الوصول بقطاع الترفيه في السعودية إلى ما يطمح له الجميع، مشيراً إلى أن هذه الشراكة سيكون لها أثر كبير في لعبة الملاكمة، حيث تعد WBC أحد أهم وأعرق المنظمات الرسمية في عالم الملاكمة.

وأضاف أن موسم الرياض، يهدف إلى جمع الناس معاً من كافة أنحاء العالم من خلال مجموعة من الفعاليات الترفيهية المتنوعة والفريدة؛ وسيصنع هذا التعاون مع إحدى أهم المنظمات في رياضة الملاكمة فرصة لاستقطاب اهتمام أوسع من قبل الجمهور العالمي.

نزال ملاكمة في الرياض - ارشيف
نزال ملاكمة في الرياض - ارشيف

أكبر الفعاليات الترفيهية عالمياً

من جانبه، قال رئيس المجلس العالمي للملاكمة ماوريسيو سليمان: يسعدنا الترحيب بموسم الرياض كشريك رسمي جديد للمجلس العالمي للملاكمة، فموسم الرياض حدث ضخم يعد من أكبر الفعاليات الترفيهية عالمياً، وارتبطت رياضة الملاكمة مؤخراً فيه، حيث أصبحت الرياض معترف بها عالميًا كعاصمة لرياضة الملاكمة، وذلك بعد أن أقيمت ثلاث نزالات مثيرة خلال موسم الرياض السابق.

وأضاف: تزداد أهمية رياضة الملاكمة، ونعتقد أن تعاوننا سيولد العديد من الفرص المميزة والفريدة من نوعها، ونتطلع للمشاركة في هذا الشغف المتنامي في السعودية.

وتابع سليمان: ستخلق هذه الشراكة فرصًا وذكريات تمتد في حياة كثير من جمهور الملاكمة حول العالم من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية التي تشمل برامج "WBC Cares" في المستشفيات ودور الأيتام والمدارس, بالإضافة إلى البرامج التوعوية مع خبراء في مجالات الإدمان والتنمر والعنف الأسري وصحة العقل.

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