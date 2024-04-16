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السعودية

شاب سعودي ينقذ كلبة من مياه السيول

العربية.نت - نادية الفواز
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وسط الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة حائل شمال السعودية، لفت الشاب "طلال الحسيني الشمري" الأنظار بعد إنقاذه لأنثى "الكلب" مع صغيرها، إذ عَلِقَا في تجمع مياه للسيول بشعيب السلف في جنوب حائل.


في الوقت ذاته، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رصده أحد المتنزهين، يظهر مشهدًا مؤثرًا لكلبة في جانب سيل الشعيب القوي، إذ حاولت إنقاذ صغيرها.

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بيد أنه في إطار مبادرته الإنسانية قرر "الحسيني" مغادرة سيارته، ونزل إلى المكان لإنقاذ الكلبة، بالرغم من غزارة الأمطار، فاستطاع إخراج "الكلبة" إلى الجانب الآمن من الشعيب، وسط هتافات المتنزهين بالشكر للشاب.

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