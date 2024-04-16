شاب سعودي ينقذ كلبة من مياه السيول

1 دقيقة للقراءة

وسط الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة حائل شمال السعودية، لفت الشاب "طلال الحسيني الشمري" الأنظار بعد إنقاذه لأنثى "الكلب" مع صغيرها، إذ عَلِقَا في تجمع مياه للسيول بشعيب السلف في جنوب حائل.

مشهد إنساني..

شاب في #حائل ينقذ كلبا صغيرا من الغرق بعد أن احتجزته السيول أمس الاثنين في وادي السلف pic.twitter.com/oGqsFdTnfQ — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 16, 2024



في الوقت ذاته، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رصده أحد المتنزهين، يظهر مشهدًا مؤثرًا لكلبة في جانب سيل الشعيب القوي، إذ حاولت إنقاذ صغيرها.

مادة اعلانية



بيد أنه في إطار مبادرته الإنسانية قرر "الحسيني" مغادرة سيارته، ونزل إلى المكان لإنقاذ الكلبة، بالرغم من غزارة الأمطار، فاستطاع إخراج "الكلبة" إلى الجانب الآمن من الشعيب، وسط هتافات المتنزهين بالشكر للشاب.