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محمد عبده
محمد عبده

محمد عبده يطمئن جمهوره عبر "تفاعلكم": أنا بخير

العربية.نت - مريم الجابر
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طمأن الفنان محمد عبده جمهوره على حالته الصحية من خلال ظهوره في برنامج "تفاعلكم" وذكر أنه مصاب بالإنفلونزا، وهو لا يحب الظهور للجمهور وهو بهذه الحالة.

وأضاف: قد أكون أخذت الفيروس من أجواء مكة والزحام، ودائماً ما أقول لمنسقي الحفلات أن يبتعدوا عن أوقات العيد، لأن الشخص يكون مرهقا.

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وقال: تلقيت العديد من المكالمات التي تطمئن على صحتي، ومقدر لهم كل هذه المشاعر المحبة، وأعتذر من الذين لم أستطع الرد عليهم أو التواصل معهم وأطمئنهم على صحتي.

إلى ذلك، أعلنت شركة روتانا عن تعرض الفنان محمد عبده لوعكة صحية، تسببت في إلغاء الحفل الذي كان من المقرر إقامته يوم الجمعة القادم بالبحرين.

وقالت في بيان لها: نحيطكم علماً بأنه قد تم إلغاء حفل الفنان محمد عبده، وخالد الشيخ، والذي كان من المفترض إقامته في يوم الجمعة 19 أبريل، وذلك لظروف الفنان محمد عبده الصحية، سائلين الله -عز وجل- أن يمن عليه بالشفاء العاجل.. ونعتذر عن أي إزعاج أو خيبة أمل قد يسببها لكم هذا الخبر، ونقدر دعمكم المستمر.
ويمكن لحاملي التذاكر طلب استرجاع المبلغ كاملاً، أو استخدامه كرصيد لـشراء تذاكر حفلات مسرح الدانة القادمة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024.

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