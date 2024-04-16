‎السعودية ماجدة أبو راس تفوز بجائزة التميّز للمرأة العربية لعام 2023

دقيقتان للقراءة

استطاعت مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية البيئة السعودية "أول جمعية تم تأسيسها على مستوى المملكة" والأستاذ المشارك بجامعة الملك عبد العزيز الدكتورة ماجدة بنت محمد أبو راس أن تحصل على جائزة التميّز للمرأة العربية لعام 2023 في دورتها الرابعة بمجال النشاط البيئي في إطار اجتماع لجنة المرأة العربية بجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ 43، وذلك امتدادًا لمسيرة النجاحات التي تحققها المرأة السعودية في المحافل الدولية والمحلية.

وفي حديث أبو راس لـ"العربية.نت" قالت: هي جائزة تمنح للمرأة العربية من جامعة الدول العربية من الدول الأعضاء، بعد ترشيح كل دولة مرشحة للفوز على مستوى المنطقة العربية، ويتم تحكيمها من خلال لجنة مختصة في الجامعة، وفقاً لمعايير قوية، لأنها تتطرق للنشاط البيئي، والشهادة العلمية والبحث العلمي والمبادرات التي تنفذها المرشحة في المجال البيئي وطنياً أو دولياً، والعمل الاجتماعي، والبيئي الموثق وأهم المساهمات في تطوير البيئة على المستوى الوطني أو الدولي.

وتابعت الحديث: ولله الحمد انطبقت هذه المعايير على مسيرتي كمرشحة للدورة الرابعة، وقد سبق أن حصلت على هذه الجائزة عدد من الوزيرات والناشطات في مجال البيئة.

مرشحة سعودية

‎وأضافت: أكثر ما أسعدني في هذه الجائزة، تعددية محاورها وفقاً لمعايير علمية مختلفة، والتي تمنح من لجنة محايدة، وكان لها وقع كبير بالنسبة لي، وسعدت كوني مرشحة السعودية.

‎وأبانت: تم التواصل معي من خلال مجلس شؤون الأسرة، وتم رفع الترشيح من قبل وزارة الخارجية، والذي تكلل بالفوز ولله الحمد بعد أكثر من 18 عاما من العمل البيئي، وحصلت خلالها على العديد من الجوائز الوطنية والدولية.

وختمت حديثها: ‎الجائزة تعكس تميز المرأة السعودية ليس فقط في النشاط البيئي، وإنما في جميع الأنشطة والمجالات المختلفة ويعكس اهتمام القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وهذه ثمرة الاهتمام والدعم اللامحدود الذي تقدمه الدولة للمرأة السعودية التي تعي الفترة المميزة التي دعمت المرأة في جميع المجالات.

وتتزامن هذه الجائزة مع الحراك البيئي في السعودية، وانطلاق أهم مبادرتين على المستوي الوطني والدولي، وهي مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، مما يعكس هذا الاهتمام من القيادة بالعمل البيئي، وإشراك المرأة السعودية في التنمية.