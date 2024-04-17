الذايدي لـ"العربية.نت": برنامج سجال ينقد الأفكار وساحتنا الإعلامية تفتقد لأدب النقد

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يطل مشاري الذايدي عبر برنامج "سجال" على قناة العربية ابتداء من السبت 20 أبريل، إذ يهتم البرنامج في الأطروحات الفكرية السياسية الناقدة للأفكار، فضلاً عن محاورة الشخصيات الفاعلة في الحقول الفكرية، والسياسية، ومناقشة أفكارهم ورؤاهم المؤثرة على الناس.

يقول الزميل الذايدي، في حديثه لـ العربية.نت: إن السجال يعني الاشتباك النقدي مع الأفكار ليس بطريقة التناول الشخصي فهذا أمر غير مفيد مهنياً وحتى أخلاقياً، بل إن فكرة السجال فكرة أصيلة في تراثنا العربي، فقد كانت مجالس المناظرات بين أرباب الأفكار وقادة التيارات، فكرة رائجة، وسلوكاً اختص به علية القوم قديماً، في مقدمتهم الخليفة العباسي الشهير، المأمون.





وعن الجديد في برنامج سجال بخلاف البرامج السابقة على العربية، "الندوة"، و"مرايا " ذكر أن برنامج مرايا، كما قيل في وقتها، ليس إلا فترة مكثفة لعرض الرأي المباشر المخدوم بمواد تلفزيونية، ويعد "مقال متلفز"، فيحمل وجهة نظر صاحبه، وتوقيعه الشخصي، علاوة على أنه يعتمد إيقاعاً سريعاً مباشراً لا يتجاوز زمنه 10 دقائق وأحياناً 8 دقائق، مختومة باقتباس أدبي أو نص لافت يكون توقيع الختام.



جدال بالتي هي أحسن!

وأضاف: برنامج الندوة يعد تجربة مختلفة، كما أن فكرته من اسمه، إذ نعقد ندوة نقاش هادئة على طريقة" الصالونات" الثقافية قديماً، وبعيداً عن هذا كله اليوم فإن "سجال" برنامج جاء بعد تفكير مع إدارة شبكة العربية، في حين أن اسم البرنامج تشبث به الأستاذ ممدوح المهيني، مدير الشبكة، كثيراً وأعتقد أنه ملائم ومعبّر فعلاً عن هوية البرنامج، إذ نقول دوماً في مقدمته هو "جدال بالتي هي أحسن".



لا سجال في ساحتنا!

ويرى الذايدي أن الساحة الإعلامية والثقافية تفتقد إلى أدب النقد ولون السجال، وبالتالي فإن الفقد يعني ضعف منتجات الساحة، مشيراً بقوله: أي مجال أو إبداع، لا وجود فيه لصنعة النقد، يضعف مع الوقت، ويسهل ترويج الأشياء المتواضعة، لذا فإن النقد يصنع تحدّياً للمبدع، ويرفع مستوى الاتقان، ويجعل" المستسهل" للكتابة والتنظير وألوان الإبداع بصفة عامة، يجتهد أكثر في تجويد منتجه، وكما قال أسلافنا" الناقد بصير، بيد أن الساحة اليوم بلا خطام لذلك تكثر الفقاقيع على الساحة، حسب رأيه.



نهتم في قضايا الفكر العربي

وبالعودة إلى سجال فإنه يهتم بقضايا الفكر العربي، لافتاً حسب قوله: قضايانا قضايا الفكر العربي اليوم، الذي يجد له أتباعاً ومنظّرين، لديهم من يؤمن بها وبأفكارها، سواء كان هؤلاء المؤمنون والداعمون دولاً أو منظمات أو حركات أو جماهير عامة.

نرصد الأفكار

يشير الذايدي إلى أن معيار التحرير البرنامج "رصد الأفكار وأصحابها" الذين يملكون تأثيراً يعتقد الذايدي وفريقه أنه من النوع الضارّ ليس النافع، محاولاً في سياق البرنامج شرح مواضع الخلل ومواطن الخطر في هذه الأفكار، بعرض التناقضات التي يجري حولها السجال، وشرح المفاهيم بين مقدّم البرنامج وشريك الحوار والسجال.



نقد الأفكار مهمتنا

ويختتم حديثه بأن لدى البرنامج قائمة غنية من أصحاب المشاريع الفكرية والإعلامية والسياسية، وأضاف: رسالتنا واضحة، نقد هذه الأفكار، ونقد أصحابها بوصفهم أصحاب هذه الأفكار، خاصة التي تؤثر على الشباب وأشباه المثقفين الذين يتداولون كلامهم، أو مقاطع الفيديو التي تحمل تنظيراتهم، بوصفهم مصادر للحقيقة والتفكير العميق والسليم.

وتابع مشاري الذايدي الصحافي السعودي المعروف: ضيوف البرنامج أفضّل تسميتهم الشركاء، هم أصحاب اختصاص بصاحب المشروع الذي ننقده ونساجله، مثلا لدينا علي العميم، الباحث والمثقف السعودي المتميز، إذ قدم دراسة متقنة عن مشروع الدكتور عبدالله النفيسي، الناشط الكويتي المعروف، فنحن جعلنا أفكار النفيسي هدفاً على طاولة البرنامج.