الصينيون يبحثون فرص الشراكة مع "نيوم"

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نظمت نيوم النسخة الأحدث من جولتها العالمية التعريفية "أكتشف نيوم" في الصين، تحديداً في مدينتي بكين وشنغهاي، بحضور أكثر من 500 من قادة الأعمال والصناعة.

وانطلقت الجولة بحدث نظمته نيوم في العاصمة الصينية بكين يوم 15 أبريل الجاري، بالشراكة مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في بكين، تبعها في 17 أبريل تنظيم جولة أخرى في شنغهاي، جرى تنظيمها بالشراكة مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في شنغهاي، إذاستعرض خلالها عددٌ من كبار التنفيذيين في نيوم أهم المنجزات والتطورات في المشروع حتى الآن، كما تمّ استعراض عدد من التفاصيل حول أهم القطاعات المختلفة في نيوم، وأبدت العديد من الشركات اهتماماً كبيراً بما تم عرضه من فرص الشراكات المستقبلية.

عقدت نيوم منتدى عالمياً للمقاولين على مدى يومين استضافت خلاله أكثر من 100 شركة من كبرى الشركات العالميّة الرائدة في قطاع المقاولات، واستعرضت تقدّم الأعمال الإنشائيّة في مشاريعها الحاليّة والفرص الضخمة التي توفّرها 🏗️👷



لمعرفة المزيد: https://t.co/lr4jwNNbSb#نيوم pic.twitter.com/fK1ajBLD4M — NEOM (@NEOM) April 14, 2024

وتضمنت الجولة عقد منتدى خاص بقطاع الإنشاءات، شاركت فيه أكثر من 100 شركة بناء صينية، مستعرضة فرص البناء المتاحة أمامها في نيوم ومناطقها المختلفة، فضلاً عن إطلاعهم على مستوى التقدم في مواقع البناء، وشهدت الجولة عرضاً خاصاً بعنوان "اكتشف نيوم: مستقبل يبتكره التصميم"، الذي قدم للحضور تجربة حية لاستكشاف عدد من أبرز معالم منطقة نيوم، ومنها: مدينة "ذا لاين"، التي يجري بناؤها حالياً، وتمتد بطول 170 كم، والتي ستشكل مستقبل الحياة الحضرية؛ و"أوكساچون"، التي تعيد تعريف المدن الصناعية التقليدية، و"تروجينا"، وجهة نيوم للسياحة الجبلية، و"سندالة"، وجهة نيوم للسياحة البحرية الفاخرة الواقعة على البحر الأحمر، التي سترحب بالجمهور في وقت لاحق من العام الجاري.



وقال الرئيس التنفيذي لنيوم، المهندس نظمي النصر: "نقدر الدعم الذي قدمه لنا المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في بكين وشنغهاي، إن نيوم ومشاريعها في تعاون مستمر مع قطاع الأعمال الصيني، ونحن اليوم في تواصل وتعاون مع أكثر من 15 شركة من الشركات الصينية الكبرى، مضيفاً: حرصنا على الاستثمار في مجموعة من الشركات الصينية الناشئة لدعم النمو في الأعمال وتحقيق التنوع الذي تعيشه نيوم على أرض الواقع، مؤكداً استمرار التعاون مع قطاع الأعمال الصيني الذي نتوقع أن يكون له دور مؤثر وفاعل في أعمال التطوير في نيوم، وهذا بلا شك يدفعنا إلى الاستمرارية في تعميق علاقتنا"، حسبما أشار.



من جانبه، قال رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في بكين، جوه هوايغانغ: "تتمتع نيوم وبكين بإمكانيات كبيرة للتعاون الاقتصادي، ونحن نسعى لتحقيق أهدافنا والتكامل فيما بيننا، حيث يعمل كلا الجانبين على تسريع وتيرة التطوير لخلق أنماط جديدة لرفع الإنتاجية، ودعم الإصلاحات الشاملة، وتشجيع الابتكار العلمي والتقني، إلى جانب الحفاظ على بيئتنا"، مضيفاً: "نتطلع من خلال تعاوننا إلى المساهمة في ازدهار بكين بالمستقبل".



بدوره، قال نائب الأمين العام لحكومة بلدية شنغهاي، زاو جوبينغ: "تُقدّر شنغهاي علاقتها بالمملكة بشكل كبير، فعلى مر السنين، توسع التعاون بيننا ليشمل العديد المجالات مثل: التجارة والتعليم والثقافة وغيرها، ومن هذا المنطلق، فإننا نتطلع إلى ترسيخ التعاون مع نيوم في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والابتكار التكنولوجي، ونحن على ثقة بأن الفوائد والفرص الناجمة عن هذه الشراكة ستتزايد مع مرور الوقت".



وتعد جولة "اكتشف نيوم" في الصين الأحدث ضمن سلسلة الجولات التعريفية التي أطلقتها نيوم حول العالم، والتي شهدت لقاءات مع كبار رجال المال والأعمال في الأسواق العالمية الرئيسية بما في ذلك، سيول وطوكيو وسنغافورة ونيويورك وبوسطن وواشنطن وميامي ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو، وباريس، وبرلين ولندن.