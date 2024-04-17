شرطة الرياض: القبض على مواطن أنتج ونشر محتوى مرئياً يسخر بآيات من القرآن

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قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطن سعودي، لإنتاجه ونشره محتوى مرئيًا، يتضمن السخرية والاستهزاء من آيات القرآن الكريم، وعلى الفور جرى إيقاف المواطن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

📹 | شرطة منطقة الرياض تقبض على شخص لإنتاجه ونشره محتوى مرئيًا يتضمن السخرية والاستهزاء بآيات من القرآن الكريم pic.twitter.com/H48DzWPbCC — الأمن العام (@security_gov) April 17, 2024

ويأتي ذلك امتدادًا لمساعي الأمن من أجل التصدي إلى الأشخاص الذين يرتكبون مخالفات تتنافى مع الإسلام والآداب العامة في السعودية.

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