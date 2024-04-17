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القبض على المستهزأ بالقرآن

شرطة الرياض: القبض على مواطن أنتج ونشر محتوى مرئياً يسخر بآيات من القرآن

العربية.نت - الرياض
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قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطن سعودي، لإنتاجه ونشره محتوى مرئيًا، يتضمن السخرية والاستهزاء من آيات القرآن الكريم، وعلى الفور جرى إيقاف المواطن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ويأتي ذلك امتدادًا لمساعي الأمن من أجل التصدي إلى الأشخاص الذين يرتكبون مخالفات تتنافى مع الإسلام والآداب العامة في السعودية.

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