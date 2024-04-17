شرطة عسير تقبض على مقيم "يمني" لتحرشه بامرأة

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قبضت شرطة منطقة عسير على المقيم من الجنسية اليمنية داود علي حسن علي، لتحرشه بامرأة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

حيث تنص المادة السادسة من نظام محاربة جريمة التحرش في المملكة العربية السعودية على أنه في حالة ارتكاب جريمة التحرش، سيحُكم عليه بالسجن لمدة لا تجاوز سنتين، مع غرامة مالية لا تتجاوز 100,000 ريال سعودي، بغض النظر عن أي عقوبة أخرى تقررها الشريعة الإسلامية أو أي نظام آخر.

وأوضحت المادة أيضاً أن عقوبة جريمة التحرش في السعودية هي السجن لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات، مع دفع غرامة مالية لا تتجاوز ثلاثمئة ألف ريال سعودي، أو أي من هاتين العقوبتين، إذا كان المرتكب قد ارتكب الجريمة مرة أخرى.