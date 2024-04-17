قدم 500 ريال عيدية لناقته.. القبض على سعودي أتلف عملة

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ضبطت شرطة محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض، مواطناً تعمد إتلاف العملة في محتوى مرئي، وتوثيق ذلك ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعية، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

📹 | شرطة محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض تقبض على شخص تعمد إتلاف العملة في محتوى مرئي. pic.twitter.com/J86cVnWRDG — الأمن العام (@security_gov) April 16, 2024

فبعد أن تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لرجل يحمل ورقة نقدية من فئة 500 ريال سعودي، ويقربها من فم الناقة التي بدأت بالتهامها على أنغام شيلة سعودية، حتى تقاطرت الانتقادات.

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وتصدرت عبارات مثل "يأكله فلوس.. إطعام جمل نقود.. جمل يأكل عملة ورقية.." تعليقات مستخدمي مواقع التواصل.

وأثار المقطع سخط العديد من المُشاهدين الذين استنكروا بشدة فعلة الشاب، واصفين ما قام به بالتمرد على نعمة الله، في الوقت الذي لا يجد فيه الكثير من الناس قوت يومهم.