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عيدية ناقة

قدم 500 ريال عيدية لناقته.. القبض على سعودي أتلف عملة

العربية.نت - نادية الفواز
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ضبطت شرطة محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض، مواطناً تعمد إتلاف العملة في محتوى مرئي، وتوثيق ذلك ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعية، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

فبعد أن تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لرجل يحمل ورقة نقدية من فئة 500 ريال سعودي، ويقربها من فم الناقة التي بدأت بالتهامها على أنغام شيلة سعودية، حتى تقاطرت الانتقادات.

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وتصدرت عبارات مثل "يأكله فلوس.. إطعام جمل نقود.. جمل يأكل عملة ورقية.." تعليقات مستخدمي مواقع التواصل.

وأثار المقطع سخط العديد من المُشاهدين الذين استنكروا بشدة فعلة الشاب، واصفين ما قام به بالتمرد على نعمة الله، في الوقت الذي لا يجد فيه الكثير من الناس قوت يومهم.

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