ناقد فني: فلمان سعوديان في "هوليوود" ترقية للمسار السينمائي السعودي

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أعلن مهرجان هوليوود للفيلم العربي، عن مشاركة فيلمين سعوديين ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، التي تقام خلال فعاليات دورته الثالثة، والتي تنطلق في الفترة من 17 إلى 21 أبريل 2024، في سينما لوك بجليندال في كاليفورنيا، الفيلمان هما "هجان"، للمخرج أبو بكر شوقي، و"إلى ابني" لظافر العابدين.

التواجد الفني للفيلم السعودي

من جهته، كشف الناقد الفني يحيى مفرح زريقان في حديثه لـ"العربية.نت"، أن التواجد الفني للفيلم السعودي في المحافل المختلفة على الصعيد الدولي أو القاري أو العربي أو الإقليمي، هو ترقية للمسار السينمائي السعودي الذي انطلق مؤخراً تحت رعاية الدولة، ومظلة رسمية تخطط جيداً لصناعة الأرضية الصلبة للسينما السعودية كمحتوى ومضمون وشكل وهوية.

وأضاف: مشاركة فيلمان سعوديان في مهرجان هوليوود للأفلام العربية، هي خطوة هامة جداً للتعريف بالمستوى الذي نملكه، والأدوات المعالجة، والكفاءة والمهارة الفنية، والتي نتحلى بها في الوقت الراهن، مع العلم أن المنتظر، والمرتقب هو الأفضل من حيث الصقل والجودة، بعد أخذ الفرصة الكافية من الدربة والممارسة، وإجادة كافة الأطر التي من شأنها خدمة الجودة الفنية فيما يقدم من أعمال سينمائية، كما أن الهدف من الاستمرار في المشاركات، هو إيجاد معدل تراكمي يحقق النقلة المرجوة في المنظور الزمني في المستقبل، ومن هنا تأتي أهمية هذه المشاركة في هذا المحفل الفني الهام والمرموق من خلال فيلمي هجان وإلى ابني، ومن المتوقع أن يكون صدى حضورهما في هذه الفعالية لافتاً للنظر، كون هذين الفلمين قد عملا على توفر كافة المقومات المطلوبة لنجاح الفيلم السينمائي.

عرض فيلم هجان

هذا وسيتم عرض "هجان" يوم الجمعة الموافق 19 أبريل الجاري، في الساعة الـ8:00 مساء، ويعقبه جلسة نقاشية مع المنتج محمد حفظي، فيما يعرض "إلى ابني" ضمن الليلة الختامية للدورة الثالثة يوم الأحد 21 أبريل، في تمام الساعة الـ4:30 عصراً، ويعقبه لقاء يجمع الجمهور ببطل الفيلم ومخرجه ظافر العابدين، وذلك بسينما لوك بجليندال.

قصة الفلمين

وتتناول أحداث فيلم "هجان"، الذي كُتب من قِبل عمر شامة، ومفرح المجفل، وأبو بكر شوقي، قصة مطر وأخيه غانم اللذين يعيشان في صحراء السعودية، ويضطران نتيجة حادث مأساوي للاتجاه إلى منافسات الهجن للاحتفاظ بالناقة حفيرة، ويقوم ببطولة الفيلم عبد المحسن النمر، عمر العطاوي، الشيماء طيب، عزام النمر، تولين بربود، وإبراهيم الحساوي.

فيما تدور أحداث فيلم "إلى ابني" الذي تم إنتاجه من قِبل "إم بي سي ستوديوز"، حول عودة أب سعودي وابنه إلى السعودية، بعد فترة طويلة من العيش خارج البلاد انتهت بحادث أليم، ويُعد العمل هو التجربة الثانية للفنان ظافر العابدين، في مجال الإخراج السينمائي.

يشار إلى أن المهرجان كان قد أعلن عن أسماء أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، حيث تضم كلاً من المنتج طارق الجنايني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة TVision Media Productions، كريم زريق، مؤسس ورئيس شركة Cedar Tree Productions، والممثل جهاد عبده، والمنتج والمخرج جورجي جوجو شمشوم، المدير التنفيذي ومدير البرامج لمهرجان الفيلم الآسيوي العالمي، فيما تترأس اللجنة ساندرين فوشر كاسيدي، المديرة الأولى لمهرجانات تنمية المواهب بكلية الفنون السينمائية بجامعة جنوب كاليفورنيا.

مهرجان هوليوود للفيلم العربي

هذا ويقام مهرجان هوليوود للفيلم العربي، ضمن فعاليات الاحتفال بشهر التراث العربي، بهدف خلق مساحة جديدة لصناع الأفلام من المنطقة العربية وشمال أفريقيا للالتقاء والتطوير والإبداع، وخلق منصة معرفية لتعريف الجمهور الغربي بـ السينما العربية وصناعها.