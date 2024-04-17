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وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان(أرشيفية- أسوشييتد برس)

وزير الخارجية السعودي مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي يتباحثان أوضاع غزة

العربية.نت - الرياض
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تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والتصعيد الأخير في المنطقة، وأهمية التنسيق المشترك وبذل الجهود لخفض التصعيد.

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