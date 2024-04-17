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الأمير محمد بن سلمان و الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (واس)
الأمير محمد بن سلمان و الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (واس)

ولي العهد السعودي وأمير قطر يؤكدان بذل الجهود لتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد

دبي - العربية.نت
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بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها.

ولي العهد السعودي ورئيس الإمارات يبحثان التصعيد بالمنطقة السعودية ولي العهد السعودي ورئيس الإمارات يبحثان التصعيد بالمنطقة

كما جرى خلال اتصال هاتفي، الثلاثاء، بحث التصعيد العسكري الأخير في المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار، وأهمية بذل كافة الجهود لتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد.

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