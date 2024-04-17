ولي العهد السعودي وأمير قطر يؤكدان بذل الجهود لتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد

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بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها.

كما جرى خلال اتصال هاتفي، الثلاثاء، بحث التصعيد العسكري الأخير في المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار، وأهمية بذل كافة الجهود لتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد.

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