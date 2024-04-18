الجامعة السعودية الإلكترونية تنفي صحة أخبار إعفاء الرسوم الدراسية

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نفت الجامعة السعودية الإلكترونية صدور أي قرار رسمي من جانبها بشأن تحديد الفئات المعفاة من الرسوم الدراسية، مؤكدة عدم صحة بعض ما جرى تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص، وفي الوقت ذاته دعت الجميع إلى تحرِّي الدقة واستيفاء المعلومات من مصادرها الرسمية، فضلاً عن عدم الانسياق خلف الأخبار غير الصحيحة أو المشاركة في نشرها.

وكانت انتشرت شائعات في مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى أن الجامعة السعودية الإلكترونية، أعفت 3 فئات من الرسوم، هم: أبناء المشاركين في عاصفة الحزم، ومستفيدي الضمان الاجتماعي، وبعض الجهات التابعة للشؤون الاجتماعية، ونتيجة لرغبتها في التأكيد على مصلحة الطلاب المنتسبين في أقسامها، شددت على أهمية استقاء الأخبار الرسمية بالجامعة من حساباتها الرسمية.

وفي الوقت ذاته، بلغ عدد خريجي الجامعة نحو 13 ألف طالب، بينما وصل عدد أعضاء هيئة تدرس الجامعة السعودية الإلكترونية 1024، في حين يدرس فيها نحو 41 ألف طالب وتقع الجامعة في مدينة الرياض، فيما توسعت في افتتاح مراكز تعليمية في المناطق وفقًا للخطة المعتمدة للجامعة ، إذ تهدف للحصول على الاعتمادات الأكاديمية داخليًا وخارجيًا بما يرفع جودة مخرجاتها.

#إعلان| تعلن #الجامعة_السعودية_الإلكترونية، ممثلةً بعمادة الدراسات العليا والبحث والابتكار، مواعيد التقديم للقبول في #برامج_الدراسات_العليا، للعام الجامعي 1446هـ.



🗓️ بداية التقديم 2024/04/21م

نهاية التقديم 2024/05/01م

🔗 للاطلاع على الشروط والتقديم يرجى زيارة الرابط الآتي… pic.twitter.com/Hi28smjTZm — الجامعة السعودية الإلكترونية (@Saudi_EUni) April 2, 2024

كما تقدم الجامعة تعليمًامبنيًا على أفضل نماذج التعليم المستند إلى تطبيقات وتقنيات التعلم الإلكتروني والتعليم المدمج، الذي يدمج بين التعليم بالحضور المباشر، والحضور عن طريق التقنية، ونقل وتوطين المعرفة الرائدة بالتعاون مع جامعات وهيئات وأعضاء هيئة تدريس داخليًا وعالميًا، بمحتوى تعليمي من مصادر ذات جودة أكاديمية، وتوطينه بما يتناسب مع متطلبات المجتمع السعودي، إضافة إلى دعمها لرسالة ومفهوم التعلم مدى الحياة لكافة أفراد المجتمع السعودي.