بوريل: بحثت مع وزير الخارجية السعودي تطورات الشرق الأوسط

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قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الخميس، إنه بحث خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار بوريل في حسابه على منصة إكس إلى أن هناك "إدراكاً مشتركاً للحاجة الملحة للعمل معاً على خفض التصعيد وإيجاد سبيل مستدام للخروج من الأزمة".

Timely call w/ Saudi Foreign Minister HH Prince @FaisalbinFarhan on latest developments in the Middle East. Shared sense of urgency to work together on deescalation & find a sustainable way out of the crisis. EU-GCC Security Forum in Luxemburg good occasion to take this forward. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 18, 2024

وأضاف أن المنتدى الأمني القادم بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، المقرر عقده الأسبوع المقبل في لوكسمبورغ، يمثّل "فرصة جيدة للمضي قدماً في هذا الأمر".

كان بوريل أكد أمس الأربعاء على ضرورة تجنب المزيد من التصعيد بين إسرائيل وإيران، ودعا كافة الأطراف إلى التحلي بضبط النفس، قائلاً إنه يجب ألا تلقي التوترات الإقليمية المتصاعدة بظلالها على الأزمة في قطاع غزة.

وشنت إيران في مطلع الأسبوع الجاري أول هجوم مباشر على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات المسيرة وصواريخ كروز، وذلك بعد مقتل قائد كبير في الحرس الثوري في قصف يعتقد أنه إسرائيلي استهدف مجمع السفارة الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي.