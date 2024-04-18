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European Union foreign policy chief Josep Borrell attends a joint news conference as part of an International Humanitarian Conference for Sudan and neighbouring countries, at the French Foreign Ministry in Paris, Monday, April 15, 2024. A year-long war in Sudan has devastated the country and pushed its people to the brink of famine. Top diplomats and aid groups are meeting in Paris to drum up humanitarian support for Sudan to prevent further collapse and misery. (AP Photo/Christophe Ena)
الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
الشرق الأوسط

بوريل: بحثت مع وزير الخارجية السعودي تطورات الشرق الأوسط

الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي قال إن هناك "إدراكاً مشتركاً للحاجة الملحة للعمل معاً على خفض التصعيد وإيجاد سبيل مستدام للخروج من الأزمة

العربية.نت
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قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الخميس، إنه بحث خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار بوريل في حسابه على منصة إكس إلى أن هناك "إدراكاً مشتركاً للحاجة الملحة للعمل معاً على خفض التصعيد وإيجاد سبيل مستدام للخروج من الأزمة".

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وأضاف أن المنتدى الأمني القادم بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، المقرر عقده الأسبوع المقبل في لوكسمبورغ، يمثّل "فرصة جيدة للمضي قدماً في هذا الأمر".

كان بوريل أكد أمس الأربعاء على ضرورة تجنب المزيد من التصعيد بين إسرائيل وإيران، ودعا كافة الأطراف إلى التحلي بضبط النفس، قائلاً إنه يجب ألا تلقي التوترات الإقليمية المتصاعدة بظلالها على الأزمة في قطاع غزة.

وشنت إيران في مطلع الأسبوع الجاري أول هجوم مباشر على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات المسيرة وصواريخ كروز، وذلك بعد مقتل قائد كبير في الحرس الثوري في قصف يعتقد أنه إسرائيلي استهدف مجمع السفارة الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي.

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