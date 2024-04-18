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الطفلة خلال إنقاذها
خاص

تفاصيل مثيرة لإنقاذ طفلة سقطت من سيارة والدها في الرياض

العربية.نت - نادية الفواز
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لم يتوقع الشاب "طلال فهيد العنزي" خلال عبوره الطريق الدائري الشمالي بالرياض، أن تسقط طفلة تبلغ من العمر عاماً واحداً من سيارة والدها أثناء سيره ليلاً.

وفي التفاصيل التي سردها الشاب طلال لـ"العربية.نت" قال: كنت أسير على الدائري الشمالي مع الثمامة فوق الكوبري، وعند الساعة ١١ ليلًا، كانت أمامي سيارة "جيب هونداي توسان" تقلها أسرة، وفجأة انفتحت الباب الخلفي للسيارة، وسقطت الطفلة من السيارة في منظر مروع، لتقع على الأرض حتى تلطخت بالدماء التي سالت من وجهها وجسدها الصغير.

وتابع العنزي سرد القصة: توقفتُ وكل السيارات التي كانت بجانبي توقفت عند رؤيتنا للطفلة، حينها وجدتُ الطفلة غارقه في دمائها، وقمتُ مسرعاً بأخذ الطفلة للمستشفى وأبلغت أصحاب السيارات أن يوقفوا أهل الطفلة لأنهم لم ينتبهوا أصلا لسقوطها.

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صورة تظهر الشاب طلال العنزي برفقة الطفلة
صورة تظهر الشاب طلال العنزي برفقة الطفلة

وأضاف: أخذت الطفلة إلى مستشفى أبا الخيل بحي الرمال، وهناك أدخلوها الطوارئ، واستُقبلت الطفلة وضُمدت جراحها، وكانت الطفلة تبكي، ولله الحمد تم علاج الطفلة ووصول أسرتها خلال 10 دقائق، وكان والدها ووالدتها في حالة قلق وبكاء، وقدم والدها لي الشكر على موقفي.

وختم حديثه: ما قمتُ به هو واجب وطني، وأي مواطن يجب عليه أن يساهم في مثل هذه المواقف، فأنا أشعر بالسعادة لإنقاذي حياة الطفلة.

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