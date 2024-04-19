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السعودية تتجه إلى تأمين مواقعها التاريخية لحمايتها من الأضرار

المشروع يأتي بتعاون بين وزارة الثقافة وهيئة التأمين

العربية نت - الرياض
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بات بإمكان ملاّك الأعمال الفنية والمباني التاريخية السعودية التأمين عليها من أجل حمايتها من الأضرار عبر "الهيئة السعودية للتأمين" إذ أتاحت الخطوة من أجل تمكين ملاك تلك الأعمال للحفاظ عليها.

وكشف وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان في حسابه عبر منصة "إكس" عن مشروع جديد يُمكّن ملّاك الأعمال الفنية والمباني التاريخية في البلاد من التأمين عليها.

وقال وزير الثقافة إن هذا المشروع يأتي بتعاون بين وزارة الثقافة وهيئة التأمين، عادّاً إياه خطوة مهمة لحماية الأصول الثقافيةويصون المشروع الإرث الثقافي السعودي المادي، كما يطور البنية التحتية، ويؤهل المواقع التاريخية، ويعتني بالأعمال الفنية ويدعم الاقتصاد الإبداعي، بما يحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للقطاع المتماشية مع طموحات رؤية 2030.

إلى ذلك، كانت وزارة الثقافة السعودية قد أعلنت اكتمال أعمال مشروع تدعيم وإنقاذ 56 مبنى من المباني الآيلة للسقوط بمنطقة جدة التاريخية، التي تحمل عناصر معمارية وتراثية ثرية، وذلك بتوجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، ودعم بمبلغ 50 مليون ريال من نفقته الخاصة؛ مساهمة في مساندة المشاريع التي من شأنها المحافظة على المكتسبات التاريخية والحضارية للبلاد.

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