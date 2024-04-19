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لقاح تطعيم الإنفلونزا - آيستوك

الصحة توفر لقاح الفيروس التنفسي "RSV" في السعودية

لجميع الذين تبلغ أعمارهم الـ 60 فما فوق

العربية.نت - الرياض
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بدأت وزارة الصحة السعودية توفير اللقاح الخاص بالفيروس التنفسي المخلوي" RSV" لجميع الذين تصل أعمارهم 60 عاماً أو أكثر في السعودية، حسب ما أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية استشاري الأمراض المعدية في الوزارة الدكتور عبدالله عسيري.

الوزارة أكدت أيضاً أن الفيروس التنفسي المخلوي يعد سبباً مهماً لالتهابات الجهاز التنفسي، كما يضاعف حدوث احتمالات الجلطات القلبية بشكل ملحوظ، وفي الوقت نفسه دعا وكيل وزارة الصحة عبدالله عسيري إلى ضرورة التواصل مع طبيب الأسرة عبر تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح الذي بات متوفراً في السعودية.

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وحسب ما أشار وكيل وزارة الصحة فإن السعودية باتت خامس دولة تدرج اللقاح الخاص في الفيروس التنفسي المخلوي RSV للذين تصل أعمارهم الستين وأكثر، وفي المقابل فإن الوزارة أيضاً ستجيز حسب قوله "لقاحا جديدا" مصمما لحماية الأطفال المواليد في الستة أشهر الأولى من حياتهم.

تعزز الخطوات المتراكمة الصحية هذه التي بادرت السعودية في اتخاذها إلى إطالة عمر مواطنيها حتى تتجاوز المستهدف الذي أقرته بالوصول إلى معدل أعمار المواطنين لـ 80 عاماً عند عام تحقيق الرؤية 2030.

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