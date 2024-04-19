بعد عرضها إيحاءات جنسية.. القبض على امرأة بالدمام
عقوبة صارمة للإيحاءات الجنسية أو التحرشات اللفظية
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ألقت شرطة المنطقة الشرقية القبض على امرأة بمدينة الدمام، لتوثيقها ونشرها محتوى مرئياً بمضامين وإيحاءات جنسية مخالفة للآداب العامة.
وأفاد الأمن العام أنه جرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وإحالتها إلى النيابة العامة.
يذكر أن عقوبة الإيحاءات الجنسية أو التحرشات اللفظية أو الحركية التي تعرض على منصات التواصل الاجتماعي، يعاقب عليها القانون بعقوبة صارمة تصل للسجن والغرامة، أو بالسجن والغرامة معاً، مع إمكانية نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية.
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