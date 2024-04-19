"التفحيط" و"الحوادث بالتعدي"... مخالفات مرورية لا يشملها تخفيض الـ25%

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أوضحت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها في منصة"إكس" أن تخفيض الـ 25% الخاص في المخالفات المرورية الذي أقرته السعودية اعتباراً من الخميس الماضي فإنه لا يشمل بعض المخالفات حسب المادة 75 على غرار: "التفحيط"، و"ارتكاب الحوادث المرورية" بـ"التعدي" أو "الإفراط"، أو مخالفات المعارض.

تخفيض الـ 25% حسب المادة 75 بدءًا من تاريخ 18/ 4/ 2024م لا يشمل المخالفات التالية:#تخفيض_المخالفات_المرورية#المرور_السعودي pic.twitter.com/bBbMxtAZXg — المرور السعودي (@eMoroor) April 19, 2024

وبيّنت إدارة المرور أن باقي المخالفات التي لا يشملها تخفيض الـ25% تتعلق أيضاً بالمخالفات المتعلقة بإنشاء أو تشغيل مدارس تعليم القيادة، ومخالفات أوزان المركبات وأبعادها وفحصها، ومخالفات الورش، فضلاً عن مخالفات إصدار رخص القيادة الدولية، إضافةً إلى حجز رخص القيادة أو رخص المركبات، وبيع وإتلاف المركبات خارج المملكة.

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وأشارت وزارة الداخلية إلى أن المخالفات المرتكبة مع بدء سريان التخفيض سيطبق بحقها المادة 75 من نظام المرور، التي تتيح تخفيضاً للمخالفة الواحدة بنسبة 25 في المائة، مع إقرار الحجز والتنفيذ في حال عدم السداد بعد انتهاء مدة الاعتراض ومهلة السداد المقررة نظاماً، مهيبة بالجميع الالتزام بقواعد السير لتحقيق متطلبات السلامة المرورية، وعدم ارتكاب المخالفات.

وكانت بدأت وزارة الداخلية السعودية، الخميس الفائت تطبيق قرار تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بنسبة 50 في المائة من قيمة الغرامات المسجلة عليهم قبل تاريخ 18 أبريل (نيسان) الحالي، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.