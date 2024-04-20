اختتام المهرجان السينمائي الخليجي في الرياض وتتويج الفائزين

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أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام في السعودية، عبدالله القحطاني، خلال اختتام الدورة الرابعة من المهرجان السينمائي الخليجي، المنظم من قبل هيئة الأفلام، أن المهرجان يجسد الالتزام المشترك بدعم قطاع الأفلام في المنطقة ومد جسور للتعاون السينمائي بين دول الخليج، داعيًا صنّاع السينما الخليجيين، إلى مواصلة الإسهام وإحالة سرديات المجتمع إلى أفلام تحمل للعالم أبعادًا معرفية بواقعنا.

المهرجان برعاية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام، وشهد حضور أسماء فنية وسينمائية بارزة على مستوى الخليج، حيث توّج الحفل الختامي للمهرجان السينمائي الخليجي الفائزين بجوائز المهرجان، المرشحة من لجنة التحكيم برئاسة إبراهيم الحساوي من المملكة، وعضوية: بسام الذوادي من البحرين، وروضة آل ثاني من قطر، وخالد أمين من الكويت، ونجوم الغانم من الإمارات، وإبراهيم الزدجالي من عمان.

الفائزون في المهرجان

وأعلنت لجنة التحكيم فوز فيلم "هجان" بجائزة أفضل فيلم طويل، وذهبت جائزة أفضل فيلم قصير لفيلم "غيوم"، وجائزة أفضل فيلم وثائقي لفيلم "سباحة 62"، وحصل على جائزة أفضل إخراج وجائزة أفضل سيناريو الدكتور زياد الحسيني عن فيلم "شيابني هني"، وحصل على جائزة أفضل ممثل "عمر العطوي" عن فيلم "هجان"، فيما حصلت على جائزة أفضل ممثلة "مريم زيمان" عن فيلم "ماي ورد"، وذهبت جائزة أفضل تصوير للمصور "جيري فاسبندر" عن فيلم "هجان"، وجائزة أفضل موسيقى تصويرية أصيلة لخالد الكمّار" عن فيلم "حوجن".

وجاءت جوائز المهرجان لتسلط الضوء على الجهود الجديرة بالتقدير للسينمائيين الخليجيين، ودعمًا لجهودهم المستقبلية في صناعة أعمال سينمائية تبرز الثقافة الخليجية عالميًا.

عروض سينمائية

وشهد المهرجان في دورته الرابعة في الرياض عروضًا سينمائية لـ 29 فيلمًا و3 ورش تدريبية و6 ندوات ثقافية، تبحث آفاق صناعة السينما، وتكريم 5 شخصيات سينمائية خليجية تقديرًا لإسهاماتها الثرية في هذا المجال.

يذكر أن المهرجان السينمائي الخليجي يأتي ضمن جهود هيئة الأفلام في تطوير القطاع؛ عبر تحفيز صناع الأفلام السعوديين والخليجيين لصناعة أعمال سينمائية فريدة، وتأكيدًا على دور السعودية كمركز عالمي لصناعة الأفلام وتطوير المواهب وإدارة وتعزيز جوانب العرض والتوزيع بما يتماشى مع مكانة السينما السعودية والخليجية.