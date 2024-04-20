القبض على مواطنيْن في المدينة وطريف لترويجهما الحشيش والإمفيتامين

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة المدينة المنورة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، في حين قبضت على مواطن آخر في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية لترويجه مادة الحشيش المخدر، وتم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
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