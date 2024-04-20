بأسبوع.. السعودية تقبض على 14 ألف مخالف لأنظمة أمن الحدود

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قبضت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة كافة، خلال أسبوع منذ الفترة 02/ 10/ 1445 إلى 08 / 10 / 1445على 14672مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل، وأمن الحدود.

خلال أسبوع.. ضبط 14672 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.



⁧#وطن_بلا_مخالف pic.twitter.com/c5xcKEgwdT — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) April 20, 2024

وفي التفاصيل التي أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس" فإن إجمالي مخالفي نظام الإقامة الذين ضبطتهم الحملات الميدانية الأمنية المشتركة 9479 مخالفاً لنظام الإقامة، و3763 مخالفاً لنظام أمن الحدود، فضلاً عن 1430مخالفاً لنظام العمل.

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إلى ذلك، بلغ إجمالي الذين ضبطتهم "الحملات الميدانية المشتركة" خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل السعودية 996 شخصاً 33% منهم يمنيو الجنسية، و64% إثيوبيو الجنسية، و03% جنسيات أخرى، فضلاً عن ضبط 37 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وضبطت الحملات الميدانية 6 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. وفي سياق متصل، بلغ إجمالي الذين أخضعتهم "الحملات الميدانية المشتركة" حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة نحو 58902 وافد مخالف،منهم 54551 رجلاً، و4351 امرأة.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة من خلال الاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.