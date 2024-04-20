اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
السياحة في السعودية ....

"روح السعودية" منصة تفاعلية لدليل السياحة والترفيه

العربية.نت - الرياض
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

تضم منصة "روح السعودية" التي تُشرف عليها الهيئة السعودية للسياحة، دليلاً شاملاً للسائح والمقيم عن المواقع السياحية والترفيهية والمطاعم والأسواق والفنادق والشواطئ والمتاحف والحدائق في السعودية.

وتعمل المنصة بشكلٍ تفاعلي مدعومة بالصور والروابط، حيث تقدم الكثير من المزايا التي تهم السائح، وتحتوي على كثير من الخدمات السياحية مثل: حجز الفنادق، وحجوزات الطيران، ودليلاً محدثاً للفعاليات الثقافية والترفيهية والاجتماعية والمواسم في كافة المدن، وخرائط مرشدةً لمواقع الأماكن السياحية، ونصائح وإرشادات سياحية، تسهل الوصول إليها بكل يسر وسهولة، إضافةً إلى رابط للسياح الأجانب يمكنهم من التقديم واستخراج تأشيرة سياحية للدخول للمملكة، كونها التطبيق الرسمي للهيئة السعودية للسياحة .

روح السعودية
روح السعودية
مادة اعلانية

وتقدم المنصة للزائر الأنشطة، والفعاليات، والأماكن السياحية والترفيهية في المملكة بتنوع طبيعتها الساحرة، وتميزها الثقافي الغني، وآثارها المذهلة، علاوةً على خريطة تفاعلية تعرض كل الفعاليات ومناطق الجذب السياحي الداخلي.

ويمكن للمهتمين والزوار الاستفادة من خدمات المنصة من خلال الدخول على الرابط الالكتروني https://www.visitsaudi.com/ar/calendar.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
أنقرة: تأجيل زيارة أردوغان لأميركا دون تحديد موعد آخر أنقرة: تأجيل زيارة أردوغان لأميركا دون تحديد موعد آخر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط