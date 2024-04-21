بدء تطبيق المرحلة الـ3 للرصد الآلي لمخالفات النقل العام
تطبيق الرصد الآلي يحقق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية
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بدأت الهيئة العامة للنقل تطبيق المرحلة الثالثة من مراحل الرصد الآلي لمخالفات النقل العام التي تشمل الشاحنات في النقل العام والخاص، إضافة إلى حافلات "النقل الدولي"، في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت الهيئة أن الأنشطة المشمولة بالرصد الآلي في هذه المرحلة تتضمن نقل البضائع، وتأجير الشاحنات، وحافلات النقل الدولي، بجانب تأجير الحافلات، إذ تحد الخطوة من المخالفات، مثل: تشغيل الشاحنات والحافلات من دون الحصول على بطاقة تشغيل، أو ببطاقة منتهية الصلاحية.
وأشارت هيئة النقل إلى أن تطبيق الرصد الآلي يحقق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، عبر تحسين مستويات الجودة والأمان في قطاع النقل العام بالسعودية، مؤكدةً أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لرفع مستوى امتثال الشاحنات والحافلات بالاشتراطات والأنظمة اللازمة.
يذكر أن الرصد الآلي لمخالفات أنشطة النقل العام اشتمل على ثلاث مراحل، حيث طُبقت على سيارات الأجرة في 13 مارس 2022، ومن ثم على حافلات النقل المتخصص والنقل التعليمي في 1 فبراير من العام الماضي 2023، وأخيرًا على الحافلات والشاحنات بدءًا من اليوم 21 أبريل من العام الجاري 2024.
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