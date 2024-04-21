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اليماني الذي تم القبض عليه

شرطة الرياض تقبض على اليمني "منصور مرزاح" لتحرشه بحدث

العربية.نت - الرياض
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قبضت شرطة منطقة الرياض على المقيم من الجنسية اليمنية "منصور مرزاح شثان" لتحرشه بحدث، ووفق الأمن العام جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وينص نظام مكافحة التحرش على معاقبة كل من ارتكب جريمة تحرش، بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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ووفق النظام تشدد العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو في حالات أخرى مثل ارتكابها في مكان عام أو ضد طفل أو أحد ذوي الاحتياجات الخاصة.

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