شرطة الرياض تقبض على اليمني "منصور مرزاح" لتحرشه بحدث

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قبضت شرطة منطقة الرياض على المقيم من الجنسية اليمنية "منصور مرزاح شثان" لتحرشه بحدث، ووفق الأمن العام جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وينص نظام مكافحة التحرش على معاقبة كل من ارتكب جريمة تحرش، بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

📹 | شرطة منطقة الرياض تقبض على مقيم لتحرشه بحدث pic.twitter.com/LOy5enstDq — الأمن العام (@security_gov) April 21, 2024

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ووفق النظام تشدد العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو في حالات أخرى مثل ارتكابها في مكان عام أو ضد طفل أو أحد ذوي الاحتياجات الخاصة.