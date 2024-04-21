شرطة الرياض تقبض على 3 مقيمين ووافد لارتكابهم حوادث احتيال مالي

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قبضت شرطة منطقة الرياض على مقيمين ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية ومقيم من الجنسية اليمنية، اتخذوا وحدة سكنية وكراً لارتكاب حوادث احتيال مالي باستخدام شرائح اتصال وهواتف متنقلة وجهاز حاسب آلي، وإيهام ضحاياهم بتقديم خدمات عامة لهم، والاستيلاء على مبلغ 8,093,326 ريالا.
📹 | إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض تقبض على (3) مقيمين ووافد بتأشيرة زيارة لارتكابهم حوادث احتيال مالي pic.twitter.com/pfeAXTfQYM— الأمن العام (@security_gov) April 21, 2024
وأفاد الأمن العام في بيانه اليوم، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للنيابة العامة.
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