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القبض على مقيمين

شرطة الرياض تقبض على 3 مقيمين ووافد لارتكابهم حوادث احتيال مالي

العربية.نت - الرياض
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قبضت شرطة منطقة الرياض على مقيمين ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية ومقيم من الجنسية اليمنية، اتخذوا وحدة سكنية وكراً لارتكاب حوادث احتيال مالي باستخدام شرائح اتصال وهواتف متنقلة وجهاز حاسب آلي، وإيهام ضحاياهم بتقديم خدمات عامة لهم، والاستيلاء على مبلغ 8,093,326 ريالا.


وأفاد الأمن العام في بيانه اليوم، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للنيابة العامة.

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