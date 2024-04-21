الرواشين الحجازية تاريخ معماري عتيق

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تميزت منطقة الحجاز غرب السعودية بالنوافذ الخشبية بأشكالها الهندسية المختلفة، حيث أصبحت جزءًا لا يتجزأ من تاريخ العمارة في السعودية، والتي تحظى باهتمام الجهات المعنية بتطوير هذه الحرفة والمحافظة على إرثها الثقافي.

وعلى الصعيد ذاته، قال المهندس حسان طاهر المتخصص في الثقافة التراثية لـ"العربية.نت": إن الجهات المسؤولة في السعودية اعتنت بهذه الحرفة للمحافظة على هذا الإرث وتطويره، ومن ذلك المشروع الضخم لجدة التاريخية وما يصاحبه من مراكز بحثية ودورات تدريبية وورش عمل متخصصة، بالإضافة إلى معامل العينية بالمدينة المنورة التي نجد أنها اهتمت بهذه الصناعة وتطويرها.

وأضاف: أن الرواشين لا تزال حاضرة في البيوت التقليدية والقديمة في منطقة الحجاز، وخصوصاً في منطقة جدة التاريخية، ليكون ذلك شاهدًا على مفاهيم التراث العمراني، ومرجعًا للمهتمين بالعمارة الحجازية.

مكونات الروشان

ووفقا للمهندس حسان، تتكون الروشان من الغولة: وهي الجزء البارز الذي يتقدم منسوب الروشان وتعرف "بالمشربية"، كما أن الشيش يسهل دخول الهواء إلى الروشان، ويغطي المشربية من ثلاث جهات ليسهل دخول الهواء إلى داخل الروشان، أما الكوابيل فيتم تحميل الروشان عليها، وغالبا ما تكون مصنوعة من الحجر.

أما عن فروقات الرواشين الحجازية بحسب المنطقة، فقد لفت إلى أن رواشين منطقة مكة المكرمة تميزت عن مرادفاتها بأنها الأكثر ارتفاعاً والأكبر حجماً، وهي تركب في صفوف متراصة، وكثيراً ما تمتد وتتواصل من الطابق الأرضي.

أما رواشين المدينة المنورة، فقد انفردت بتعدد كبير لتشكيلات وحداتها الزخرفية، كما تميزت بخصوصيتها التصميمية ونقوشها البديعة، في حين بقيت رواشين المنطقة التاريخية في جدة شاهدة على الطراز المعماري التقليدي، وما زالت تمثل أصالة الزمان والمكان للطراز المعماري الحجازي القديم.

المفردات المعمارية والجمالية

وتعد الرواشين من أهم المفردات المعمارية والجمالية التي كانت تؤثر في تصميم واجهات المباني التقليدية في منطقة الحجاز بشكل خاص من السعودية، حيث لم تكن الرواشين مجرد حليات معمارية أو مفردات جمالية بحسب بن طاهر، بل كان لها أثر كبير في إثراء العمارة بوظائف مهمة، منها: التهوية والإنارة والجمال لواجهة المنزل.

والروشان أبدع فيها أهل الحجاز في أواخر القرن السادس الهجري، أي منذ العصر العباسي لتزدهر بعد ذلك وتبقى شامخة إلى العصر الحديث في مباني مدن الحجاز عموما، ومنطقة جدة التاريخية خاصة، وما زالت الرواشين بإطلالتها اليوم على عدد من المباني، شاهدة على طراز معماري فريد بنقوشه البديعية وتصاميمه المميزة.