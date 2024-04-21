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السعودية

12 مليون مسافر عبر "مطارات السعودية"

مطار الملك عبد العزيز بجدة يحقق أعلى نسبة مسافرين بـ 5 ملايين مسافر

العربية.نت - الرياض
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تجاوزت أعداد المسافرين من وإلى مطارات السعودية كافة منذ بداية شهر رمضان حتى التاسع من شوال 12.50 مليون مسافر محلي ودولي، بزيادة تجاوزت 18% للرحلات والمسافرين أيضاً، مقارنة في العام الماضي في الفترة ذاتها.

وتوزعت أعداد المسافرين على جميع مطارات المملكة عبر أكثر من "86" ألف رحلة (مجدولة وعارضة محلية ودولية)، و100 ناقل جوي، فيما شهد مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة النسبة الأعلى من المسافرين الذين تجاوز عددهم (5.38) مليون مسافر، تلاه مطار الملك خالد الدولي بالرياض بـ(3.23) مليون مسافر، بينما خدم مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة قرابة (1.04) مليون مسافر، فيما خدمت بقية مطارات المملكة (2.85) مليون مسافر، حيث تمثل جميع الإحصائيات المذكورة القدوم والمغادرة.

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