8 أعوام على رؤية 2030

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لم يكن ما قبل الخامس والعشرين من أبريل ألفين وستة عشر كما بعده، لا للسعوديين ولا للمنطقة ولا حتى للعالم، جلسة استثنائية لمجلس الوزراء السعودي وقع فيها الملك سلمان بن عبدالعزيز على اعتماد رؤية 2030 التي فاجأت السعوديين أولا بطموحٍ لم تسبق لهُ دولةٌ في المنطقة في العصر الحديث.



بعد الجلسة الاستثنائية انفردت قناة العربية باللقاء التلفزيوني الأول لعرّاب الرؤية وراسم ملامحها، الأمير محمد بن سلمان، لم يقتصر حوار الأستاذ تركي الدخيل مع الأمير يومها على الرؤية، بل شمل مواضيع عدّة كانت من أسباب نشوء رؤية طموحة ذات ملامح محددة، ومستهدفات أكثر تحديدًا، وضع الأمير إصبعه غير مرة في اللقاء على مكامن خللٍ كانت تغيب لسنوات عن صفحات الإعلام السعودي وشاشاته، تحدث بجرأة مسؤول سعودي غير مسبوقة فاجأت الإعلام العالمي قبل أن تفتح للسعوديين أبوابَ أحلامٍ لا حدود لها، تتجاوز الحدود المرسومة في رؤيةٍ حديثة لمستقبل بلادهم تبنّوها وآمنوا بها منذ يومها الأول رغم تشعُّب تفاصيلها وعلوّ سقف الطموح فيها.



كان حديث الأمير واضحًا يومها، هذهِ رؤية، أي خارطة طريق، وليست خطَّة عمل، انبرت بعدها قطاعات الحكومة بعد غربلة وإصلاحات سريعة بدأت فيها منذ 2015 حين تولى الملك سلمان حكم البلاد، تسابقت الجهات الحكومية لصياغة خططها بناءً على مستهدفات وأسس واضحة اعتمدتها الرؤية في مدى زمنيٍ لا يتجاوز 14 عاما، كل هذه الخطط ومن قبلها الرؤية طُرحت بشفافية تامّة أمام السعوديين والعالم، ليشهدوا على تنفيذ ما تم استهدافه، ومراجعة بعض ما استحق المراجعة للعودة أسرع لتنفيذه وفق محددات منشورة ومعلنة.

كلماتٌ راسخة للقيادة السعودية أُعلنت فور إعلان رؤية البلاد، قال الملك سلمان حينها: "هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك.

وأضاف عراب الرؤية الأمير محمد بن سلمان: "يسرني أن أقدّم لكم رؤية الحاضر للمستقبل، التي نريد أن نبدأ العمل بها اليوم لِلغد، بحيث تعبر عن طموحاتنا جميعاً وتعكس قدرات بلادنا، دائما ما تبدأ قصص النجاح برؤية، وأنجح الرؤى هي تلك التي تبنى على مكامن القوة".

كان مذهلا للمراقبين من الداخل والخارج، سرعة تكيّف السعوديين مع انطلاقة جديدة وسريعة لبلادهم وفق بوصلة حديثة وضعت توجهها الرؤية الوليدة، حتى أصبح تفاعل السعوديين في بدايات مشروع دولتهم الحديثة محط أنظار العالم، تجدهم وقد تحولوا إلى وسائل إعلام مستقلة تبث وتنشر كل ما يتعلق برؤيتهم ما أن يُعلن أحدُ مشاريعها، أو يتم الكشف عن رقمٍ جديد تم تحقيقه قبل أوانه المُعلن سابقًا، أصبحت الرؤية حاضرةً في مجالس السعوديين وأحاديثهم الخاصة والعامة، يتناقشون فيها ويلمسون تأثيرها على حياتهم ويرونها رأي العين في إصلاحاتٍ سريعة عايشوها يومًا بيوم منذ العام ألفين وستة عشر وحتى اللحظة.







ثلاث ركائز بُنيت عليها رؤية السعودية 2030 تكشف بوضوح نية الدولة التوجه إلى مرحلة جديدة تأسيسا لمستقبل أفضل لواحدة من أسرع بلدان العالم نموًا في كافة المجالات، الرؤية التي ينظر إليها البعض بنظرة قاصرة تؤطرها في عوالم الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل فقط، كانت أول ركائزها المعلنة المجتمع.. تحت عنوان جاذب "مجتمع حيوي"، فالرؤى مهما بلغت من عظمة التخطيط لتنفيذها، لا يمكن بأي حال تحقيقها دون مجتمعات تتفاعل معها وتتبنى خططها وتعمل على تحقيقها، وذلك ما أكده الأمير بعد عام من إطلاق الرؤية حيث قال: "أنا واحد من عشرين مليون نسمة.. أنا لا شيء بدونهم.. أنا أقل وأضعف مثال فيهم كلهم.. هم من يحفزوني وهم من يدفعوننا للأمام"، هذه الكلمات للأمير وإن كان ظاهرها تواضع الحاكم أمام المحكوم والذي كان سِمة حكام السعودية طوال عقود، إلا أنه في حقيقة الأمر ثقة مطلقة من الأمير بعشرين مليون سعودي وسعودية آمنوا بحلمه منذ اللحظة الأولى.









ثاني ركائز الرؤية "اقتصاد مزدهر"، لطالما نعمت السعودية والسعوديين باقتصادٍ قوي بفعل ما حباها الله من نِعمٍ وموارد طبيعية لم تستغلها كما يجب باستثناء المصدر الأكبر لدخل البلاد طوال سبعة عقود مضت "النفط"، والذي وبالرغم من أهميته الاستراتيجية إلا أنه في نهاية الأمر سلعة قد تنضب يومًا ما، ويجب على السعودية أن تتهيأ لذلك اليوم قبل وصوله بسنوات طوال، وهذا ما جاءت به الرؤية، نعم النفط مصدرنا الأول، لكنه ليس الوحيد ولن يكون الأخير، فتح الأمير من خلال الرؤية أبوابًا جديدة لدعم اقتصاد الدولة العربية الوحيدة بين دول مجموعة العشرين، وخلال سنوات قليلة نهض المارد السعودي وتحرك بسرعة لفتت أنظار العالم في قطاعات شتى، من الصناعات بمختلف قطاعاتها، إلى السياحة، إلى الرياضة، إلى الفضاء، لتكون السعودية على مواعيد لا حصر لها مع إنجازات سريعة ومبهرة في كافة المجالات خلال السنوات القليلة الأولى منذ إطلاق الرؤية، كل ذلك شرح ما تعنيه الركيزة الثالثة لرؤية 2030 "وطن طموح"، حيث يؤمن السعوديون أن لا حدود لطموح وطنهم، يشاركون أحلامهم مع قائدٍ قال لهم يومًا عبارته الشهيرة "طموحنا عنان السماء"، والتي أصبحت نشيدًا يرددونه يوميًا ويعملون على تحقيقه.





ثمان سنوات سِمان مرت على السعودية والسعوديين استطاعوا فيها إبهار العالم بمنجزاتهم الحديثة، وتعريفِ من لا يعرف بتاريخهم العريق، استضافوا فيها ملايين السيّاح ونشروا ثقافاتهم عبر مئات المهرجانات والمعارض عالميا، أظهروا تراثهم وإرثهم الضاربة جذوره في أرضهم طوال 300 عامٍ مضت، وهم يترقبون موعد وصولهم إلى تحقيق رؤيتهم بعد ست سنواتٍ في الوقت الذي تحلِّقُ أحلامهم بعيدًا.. استعدادا لما بعد رؤية 2030، حيث لديهم مشروعهم الأحدث في اليوم التالي مباشرة.. رؤية 2040.