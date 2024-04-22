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الداخلية: إعدام مواطن لخيانة وطنه وانضمامه لكيان إرهابي

تحقيق "النيابة العامة" وجهه الاتهام للمذكور بارتكاب تلك الأفعال المجرمة

العربية نت - الرياض
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نفذت وزارة الداخلية حُكم القتل بالمواطن السعودي– عبد الرحمن بن ساير بن عبد الله الشمري – لارتكابه أفعالاً مجرمة تنطوي على خيانة وطنه وانتهاجه منهجاً إرهابياً يستبيح بموجبه الدماء والأموال والأعراض، حسب بيان أصدرته الداخلية.

وأشار البيان إلى أن الجاني كان قد بايع زعيم تنظيم إرهابي علاوة على ذهابه إلى مناطق القتال، وانضمامه للكيان الإرهابي وتوليه منصبًا قياديًا فيه، ومشاركته في أعمال قتالية، وتمويله للإرهاب وأعماله الإرهابية.

وحسب ما ورد في البيان فإن "النيابة العامة" انتهى تحقيقها إلى توجيه الاتهام للمذكور بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت إدانته بما أسند إليه، والحكم عليه بالقتل، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وتم تنفيذ حكم القتل بالمذكور اليوم الاثنين بمنطقة الرياض.

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وأكدت وزارة الداخلية في البيان ذاته أنها تعلن ذلك لتؤكد الحرص على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وقطع دابر كل من يحاول المساس بأمن الوطن أو تعريض وحدته للخطر، وأن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من تسول له نفسه ارتكاب ذلك قطعاً لشره وردعاً

وكانت الداخلية أيضاً خلال شهر فبراير المنصرم قد نفذت حكم القتل بـ7 جناة أقدموا على ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنهم وتهديد استقراره وتعريض أمنه للخطر، من خلال تبني منهج إرهابي يستبيح الدماء، وإنشاء وتمويل تنظيمات وكيانات إرهابية، والتخابر والتعامل معها بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره، وتعريض وحدته الوطنية للخطر.

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