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وزارة السياحة

السياحة السعودية تغلق 67 مرفق ضيافة سياحيًّا مخالفًا

العربية.نت - الرياض
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كشفت وزارة السياحة السعودية عن إحصاءات جهودها الرقابية خلال الربع الأول من العام الحالي 2024م على المرافق والأنشطة السياحية بجميع أنواعها في جميع مناطق السعودية.

وأوضحت أن الفرق الرقابية التابعة للوزارة نفَّذت أكثر من 15 ألف زيارة رقابية، ورصدت خلالها أكثر من 10 آلاف مخالفة، كما تابعت الوزارة حملة إغلاق المرافق غير الممتثلة للأنظمة واللوائح، وذلك بإغلاق 67 مرفق ضيافة مخالفًا (تتمثل في فنادق وشقق مخدومة) في عدد من مدن السعودية.

حملة "ضيوفنا أولوية"

وأوضحت الوزارة أنها عالجت خلال هذه الفترة أكثر من 11 ألف شكوى، وذلك ضمن حملة "ضيوفنا أولوية"، مشددة على أنها لن تتهاون في فرض العقوبات النظامية بحق المخالفين التي تصل إلى مليون ريال أو إغلاق المنشأة أو بالعقوبتين معًا، كما تؤكد ضرورة التزام مقدّمي الخدمات السياحية باستخراج التراخيص اللازمة لممارسة النشاط.

وتأتي الجهود الرقابية، في إطار حرص وزارة السياحة على ضمان التزام مرافق الضيافة في كل مناطق المملكة بنظام السياحة ولوائحه، خاصة فيما يتعلق بالحصول على تراخيص العمل اللازمة للتشغيل، من أجل ضمان تقديم أرقى الخدمات للزوَّار والسُيَّاح، كما تأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز استدامة القطاع السياحي، وتحسين تجربة الزوَّار والسُيَّاح، في ظل القفزات الكبيرة التي يشهدها قطاع السياحة خاصة فيما يتعلق بالارتفاع الكبير في أعداد السُيَّاح حيث استقبلت المملكة أكثر من 100 مليون سائح خلال العام الماضي 2023م.

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