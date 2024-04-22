القبض على 6 أشخاص في تبوك لترويجهم أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي

1 دقيقة للقراءة

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 3 مقيمين من الجنسية اليمنية و3 مواطنين بمنطقة تبوك لترويجهم أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.