اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
حرب المخدرات - تبوك
حرب المخدرات

القبض على 6 أشخاص في تبوك لترويجهم أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي

العربية.نت - الرياض
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 3 مقيمين من الجنسية اليمنية و3 مواطنين بمنطقة تبوك لترويجهم أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
طلاب جامعة السوربون ينفذون اعتصاما تضامنيا مع غزة طلاب جامعة السوربون ينفذون اعتصاما تضامنيا مع غزة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط