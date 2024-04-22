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رحلات منتظمة بين السعودية والصين

رحلات منتظمة بين السعودية والصين اعتبارا من 27 أبريل

العربية.نت - الرياض
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كشفت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، ممثلة بقطاع النقل الجوي والتعاون الدولي، التصريح ببدء تشغيل خطوط شرق الصين برحلات منتظمة (للمسافرين) بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية، متجهة من شنغهاي إلى الرياض خلال الموسم الصيفي لعام 2024، بواقع 3 رحلات أسبوعيًا اعتبارًا من 27 أبريل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة العامة للطيران المدني المستمرة، لتعزيز الربط الجوي وتوسيع شبكة النقل الجوي، تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030 المتمثلة في جعل السعودية منصة لوجستية عالمية، وفتح آفاق جديدة للسفر، والمتوافقة مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران.

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