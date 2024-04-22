فيصل بن فرحان يبحث مع وزيرة خارجية هولندا مستجدات الأوضاع في غرة

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التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، وزيرة خارجية مملكة هولندا هانكي برونز سلوت، وذلك على هامش المنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، المنعقد في دوقية لوكسمبورغ.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى رأسها مستجدات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها.
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