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خاص

خاص منح الخليجيين تأشيرات شنغن لـ 5 أعوام عند التقديم للمرة الأولى

العربية.نت - هاني الصفيان
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أكدت مصادر أوروبية خاصة لـ"العربية.نت" توحيد أنظمة "تأشيرة الشنغن" لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعني منحهم التأشيرة مدة 5 أعوام عند التقديم للمرة الأولى، في وقت يتطلع التكتلان - مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي- إلى توطيد علاقات التعاون بينهما لخدمة مصالحهما.

وكان مجلس التعاون الخليجي، بحث مع الاتحاد الأوروبي لمواضيع المتعلقة بإعفاء مواطني دول المجلس من تأشيرة "شنغن" في وقت سابق.

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ويتمتع "التعاون الخليجي" و"الاتحاد الأوروبي بـ علاقات تاريخية، فيما يطمح "التكتلان" إلى تقريب وجهات النظر في عديد من المواضيع، وتحقيق الأهداف المشتركة لكلا الجانبين، فضلاً عن دعم وتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم، وتطوير جميع الشراكات لمواجهة التحديات الراهنة.

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