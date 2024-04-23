اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
GL1kd44XcAEWTj8
السعودية

إتاحة الاستعلام عن السجلات التجارية عبر توكلنا

توفر الخدمة الجديدة إمكانية الوصول السريع إلى السجلات التجارية المسجلة باسم المستفيد

العربية.نت - الرياض
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أتاحت وزارة التجارة لكافة أصحاب السجلات التجارية في السعودية خدمة الاستعلام عن السجلات التجارية التابعة لهم عبر تطبيق "توكلنا"؛ لتعريفهم بالسجلات الخاصة في الشركات والمؤسسات المرتبطة بهوياتهم وطباعتها، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا.

وتوفر الخدمة الجديدة إمكانية الوصول السريع إلى السجلات التجارية المسجلة باسم المستفيد وذلك ابتداءً من اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، كما تمكنهم من معرفة الشركات التي يشاركون في ملكيتها، بالإضافة إلى عرض حالة السجل التجاري بشكل فوري وصفة الملاك.

وتوفر خدمة الاستعلام عن السجل التجاري عبر "توكلنا" نظرة شاملة على بيانات السجل مثل: العناوين والأرقام الموحدة للمنشأة، وتتيح عرض وطباعة السجل التجاري باللغتين العربية والإنجليزية، وتمكنهم من التواصل المباشر مع وزارة التجارة والمركز السعودي للأعمال.

يذكر أن الاطلاع على بيانات السجل التجاري كانت تتطلب من المستفيد تسجيل الدخول على منصة المركز السعودي للأعمال وبإتاحة الخدمة الجديدة عبر تطبيق "توكلنا" تتوفر قناة إضافية وسهلة وسريعة الوصول للمستفيدين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
أنقرة: تأجيل زيارة أردوغان لأميركا دون تحديد موعد آخر أنقرة: تأجيل زيارة أردوغان لأميركا دون تحديد موعد آخر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط