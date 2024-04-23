إتاحة الاستعلام عن السجلات التجارية عبر توكلنا

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أتاحت وزارة التجارة لكافة أصحاب السجلات التجارية في السعودية خدمة الاستعلام عن السجلات التجارية التابعة لهم عبر تطبيق "توكلنا"؛ لتعريفهم بالسجلات الخاصة في الشركات والمؤسسات المرتبطة بهوياتهم وطباعتها، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا.

وتوفر الخدمة الجديدة إمكانية الوصول السريع إلى السجلات التجارية المسجلة باسم المستفيد وذلك ابتداءً من اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، كما تمكنهم من معرفة الشركات التي يشاركون في ملكيتها، بالإضافة إلى عرض حالة السجل التجاري بشكل فوري وصفة الملاك.

وتوفر خدمة الاستعلام عن السجل التجاري عبر "توكلنا" نظرة شاملة على بيانات السجل مثل: العناوين والأرقام الموحدة للمنشأة، وتتيح عرض وطباعة السجل التجاري باللغتين العربية والإنجليزية، وتمكنهم من التواصل المباشر مع وزارة التجارة والمركز السعودي للأعمال.

يذكر أن الاطلاع على بيانات السجل التجاري كانت تتطلب من المستفيد تسجيل الدخول على منصة المركز السعودي للأعمال وبإتاحة الخدمة الجديدة عبر تطبيق "توكلنا" تتوفر قناة إضافية وسهلة وسريعة الوصول للمستفيدين.