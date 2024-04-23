افتتاح مشروع "مطار غرب القصيم" على مساحة 17.6 مليون متر مربع

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تدشن السعودية غداً بمحافظة الرس مشروع "مطار غرب القصيم" والذي يُعد نقلة نوعية متميزة في مجال الطيران ويشكل بمكوناته ومرافقه المختلفة نواة لأنشطة طيران مستقبلية واعدة.

ويقع مشروع مطار غرب القصيم الذي أنشأته الغرفة التجارية بالرس على مساحة تقدر بـ (17.6) مليون متر مربع، بمدرج تبلغ مساحته (2.3) مليون متر مربع، وبقدرة توسعية مستقبلية بنحو 35% من حجمه الحالي.

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وسيقدم المطار 11 خدمة متنوعة تشمل: الطيران التجاري والرياضي والشراعي والقفز المظلي كما سيحتوي على مركزا هو الأول من نوعه للتحكم بالطائرات عن بعد، ومركز متقدماً للصيانة وحظائر للطائرات، بالإضافة إلى أكاديمية متخصصة في علوم الطيران ونزل ريفية ومنطقة ترفيهية، كما سيحتضن 4 مهرجانات سنوية متخصصة بالطيران.